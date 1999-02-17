Многодневный семинар по работе со страждущими и их родственниками пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии совместно с Координационным центром по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви проведет в Екатеринбурге с 25 сентября по 8 октября очередной цикл занятий для желающих избавиться от алкогольной и табачной зависимостей. Занятия проведет председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ, кандидат педагогических наук, доцент УрГПУ, магистр богословия протоиерей Игорь Бачинин. Время проведения: с 18-30 до 21-00.

В рамках курса занятий со 2 по 8 октября состоится семинар «Реабилитация и ресоциализация страждущих в деятельности приходских обществ трезвости» для ответственных на приходах, помощников благочинных, епархиальных координаторов по утверждению трезвости и профилактике зависимостей, а также для медицинских работников, психологов и тех, кто намерен овладеть методами реабилитации в духовно-нравственных традициях Православия. Ведущие специалисты, занимающиеся церковной реабилитацией, проведут для обучающихся мастер-классы. Время проведения с 10-00 до 17-30.

В программу семинара войдут курс занятий со страждущими; первичное консультирование страждущих и их родственников; работа с родственниками страждущих; реабилитация и реадаптация в стационарных центрах; организация и деятельность приходского общества трезвости. При условии прохождения полного курса занятий для страждущих по итогам обучения слушатели получат сертификаты Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Дополнительную информацию о курсах см. в брошюре «Как организовать общество трезвости на приходе» (стр. 57-63). Пожертвование на проведение семинара - 1 200 руб. Вопросы проезда, проживания и питания участники решают самостоятельно. Регистрация участников - до 22 сентября 2017 г. Место проведения занятий и семинара: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39, храм Святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Тел.: 8(343) 251-42-37, e-mail: trezv1@yandex.ru.

В дальнейшем продолжить обучение можно в Уральском государственном педагогическом университете (г. Екатеринбург) по магистерской программе «Педагогика духовно-нравственного воспитания» и в магистратуре Русской христианской гуманитарной академии по программе «Духовно-ориентированная психокоррекция и психопрофилактика», обучение по которой частично проходит в г. Екатеринбурге (для удобства магистрантов из Уральского и Сибирского федеральных округов). Информация по поступлению в УрГПУ и РХГА в Екатеринбурге: 8 (904) 541-64- 61.