Стипендии Правящего архиерея вручили курсантам Уральского юридического института МВД России

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». В минувшую пятницу на плацу Уральского юридического института МВД России курсантов (в том числе 165 первокурсников) и слушателей поздравляли с началом учебного года начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, начальник УрЮИ МВД России генерал-майор полиции Александр Гук и священник, окормляющий личный состав института, клирик храма в честь Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга иерей Алексий Янушкевич. Отец Алексий вручил лучшим курсантам института стипендии Правящего архиерея Екатеринбургской епархии, а рядовым полиции: Е.Ю. Елисеева, О.С. Макарова, П.Э. Меньшова, М.Н. Соловьева, А.В. Старовойтова и О.В. Банковская – стипендии, Благословенные грамоты и ценные подарки.

По традиции в начале учебного года выпускники института передают первокурсникам символический «Ключ знаний», олицетворяющий связь поколений и усердие в овладении знаниями и умениями. В этом году его вручила лейтенант полиции С.Ю. Гофман, окончившая институт с золотой медалью. Она пожелала курсантам успешной учебы и службы. Принимая ключ, курсант первого курса факультета подготовки сотрудников полиции В. В. Дятлова от лица всех сокурсников пообещала добросовестно относиться к учебе и хранить традиции Уральского юридического института МВД России.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.