Лекцию владыки Тихона покажут в прямом эфире телеканала «Союз»

В связи с высоким интересом к выступлению епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которое пройдет в Екатеринбурге на площадке нового мульти­мед­ийного музея «Россия - Моя ис­тория» 3 сентября 2017 года, телеканал «Союз» организует прямую трансляцию с лекции и встречи с молодежью.

Напомним, учащиеся Екатеринбургской Духовной семинарии и православной гимназии во имя Симеона Верхотурского, а также студенты Миссионерского института станут участниками встречи с епископом Егорьевским Тихоном, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, которая пройдет на площадке нового мульти­мед­ийного музея «Россия - Моя ис­тория».

Встреча состоится в Екатеринбурге в день торжественного открытия Парка Истории - 3 сентября 2017 года. После церемонии открытия владыка Тихон выступит с лекцией на тему «Февральская революция - что это было?». Слушателями лекции станут школьники и студенты уральской столицы. По окончании встречи владыка Тихон ответит на вопросы молодежи.

Православнй телеканал «Союз» является постоянным организатором трансляций богослужений из ведущих храмов страны и имеет богатый опыт онл-лайн трансляций со значимых мероприятий, таких как богослужения Святейшего Патриарха Московского и всея руси Кирилла, в том числе и за рубежом, Пасхальный крестный ход и Царские дни в Екатеринбурге, различные благотворительные акции, прибытия святынь и так далее.