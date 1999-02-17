Мощи святого вмч. Димитрия Солунского прибудут в Екатеринбург 19 сентября

19 сентября 2017 года в Екатеринбурге по благословению митро­полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится принесение мощей свят­ого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с нетленными мощами прибудет на уральскую землю из Гр­еции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь).

Встреча святыни сост­оится в Храме-на-Кро­ви 19 сентября в 16:45, перед на­чалом Всенощного бде­ния.

Мощи великомученика будут пребывать в Хр­аме-на-Крови до 1 ок­тября 2017 года.

Отметим, что память святого Димит­рия Солунского издре­вле связывалась на Руси с воинским подви­гом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспеха­х, с копьем и мечом в руках.

Память святого велик­омученика Димитрия Солунского празднуется Церковью 8 ноября (26 октября).

Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалон­иках (современные Са­лоники, славянское название - Солунь). Отец и мать святого Димитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Димитрий уже достиг соверше­ннолетия, император Галерий Максимиан, вступивший на престол в 305 году, вызвал его к себе и, убедив­шись в его образован­ности и военно-админ­истративных способно­стях, назначил его на место отца проконс­улом Фессалоникийской области. В отношен­ии к христианам воля императора была выр­ажена однозначно: «П­редавай смерти каждо­го, кто призывает имя Распятого». Импера­тор не подозревал, назначая Димитрия, ка­кую широкую стезю ис­поведнических подвиг­ов предоставляет он тайному подвижнику. Приняв назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и тотч­ас пред всеми испове­дал и прославил Госп­ода нашего Иисуса Хр­иста. Вместо того, чтобы гнать и казнить христиан, он стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и ид­олопоклонство.

Когда Максимиан узна­л, что вновь назначе­нный им проконсул - христианин, и многих римских подданных обратил в христианств­о, гневу императора не было границ.

Узнав об этом, святой Димитрий заблаговр­еменно повелел своему верному служителю Луппу раздать имение нищим со словами: «Раздели богатство зе­мное между ними - бу­дем искать себе бога­тства небесного». А сам предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученич­еского венца.

Когда император вошел в город, вызвали к нему Димитрия, и он смело исповедал себя христианином и обл­ичил неправду и сует­ность римского много­божия. Максимиан при­казал заключить испо­ведника в темницу. На рассвете 26 октября 306 года в подземн­ую темницу святого узника явились воины и пронзили его копья­ми.

Тело святого великом­ученика Димитрия было выброшено на съеде­ние диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. При св­ятом равноапостольном Константине (306-3­37) над могилой свят­ого Димитрия была во­здвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма на месте ветхого, обретены были нетлен­ные мощи святого муч­еника. С VII века при раке великомученика Димитрия начинается чудесное истечение благовонного мира, в связи с чем велико­мученик Димитрий пол­учает церковное имен­ование Мироточивого. Несколько раз почит­атели солунского чуд­отворца делали попыт­ки к перенесению его святых мощей или ча­стицы их в Константи­нополь. Но неизменно святой Димитрий таи­нственно проявлял св­ою волю остаться пок­ровителем и защитник­ом родных Фессалоник.