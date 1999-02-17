Мощи святого вмч. Димитрия Солунского прибудут в Екатеринбург 19 сентября

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 19 сентября из Греции в Екатеринбург прибудут нетленные мощи святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег со святыней в Храм-на-Крови доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь) - в 16-45 перед началом Всенощного бдения. Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества, вот почему святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках. Память св. Димитрия Солунского празднуется Церковью 8 ноября (26 октября). Мощи великомученика будут пребывать в Храме-на-Крови до 1 октября 2017 года.

Справка:

Родители святого великомученика Димитрия Солунского были тайными христианами. Когда умер отец Димитрия - римский проконсул в Фессалониках, император Галерий Максимиан по достижению Димитрием совершеннолетия назначил его на место отца проконсулом Фессалоникийской области, поскольку юноша был образован и обладал военно-административными способностями. В 305 году отношение властей к христианам было крайне негативным, и потому император велел Димитрию предавать смерти каждого, кто «призывает имя Распятого». Приняв назначение, Димитрий возвратился в Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал и прославил Господа нашего Иисуса Христа. Вместо того, чтобы гнать и казнить христиан, он стал открыто учить жителей города христианской вере и искоренять языческие обычаи и идолопоклонство. Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им проконсул — христианин, и многих римских подданных обратил в христианство, гневу императора не было границ. Узнав об этом, святой Димитрий повелел своему верному служителю Луппу раздать имение нищим, а сам предался посту и молитве, готовя себя к принятию мученического венца. Максимиан приказал заключить исповедника в темницу. На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу святого узника явились воины и пронзили его копья¬ми.

Тело святого великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. При святом равноапостольном Константине (306-337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Начиная с VII века при раке великомученика Димитрия началось чудесное истечение благовонного миро, в связи с чем великомученик Димитрий получил церковное именование Мироточивого. Несколько раз почитатели солунского чудотворца делали попытки к перенесению его святых мощей или их частицы в Константинополь, но чудесным образом это никому не удавалось - святой Димитрий так и остался покровителем и защитником родных Фессалоник.