Благотворительную акцию «Доброе лето» в Краснотурьинске завершат праздником

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Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». В воскресенье 3 сентября в 12-00 на территории храма во имя преподобного Максима Исповедника г. Краснотурьинска состоится финальный праздник ежегодной благотворительной акции «Доброе лето-2017», посвященный Дню знаний и Дню пенсионера Свердловской области. В программе дня: фестиваль радости; шествие рыжих (к участию приглашаются люди с рыжими волосами, веснушками, в рыжих париках, в оранжевой и желтой одежде, с оранжевыми/желтыми шарами и флагами); поздравление школьников с началом учебного года; «оранжевый концерт» и театрализованное представление от Центра детского творчества «Происшествие в мире сказок»; свободный микрофон на «оранжевую тему» (все желающие могут прочитать стихи, спеть песни). К участию приглашаются все.