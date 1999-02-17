Православные психологи посоветовали 1 сентября наполнить дом радостью

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». Психологи Православной службы милосердия в Екатеринбурге рекомендуют родителям сделать начало нового учебного года более праздничным. Для всех - родителей и детей, особенно тех, кто идет в школу в первый раз, это время волнений и тревог. Вот почему, говорят психологи, родители должны наполнить его радостными эмоциями: украсить дом, приготовить праздничную одежду для всех членов семьи, напечь пирогов. А внешнее, уверяют специалисты, подтянет и внутреннее. Главный совет – быть мягче по отношению к детям, ведь им предстоит переключиться с каникул на школьные уроки, а это очень нелегко. И не волнуйтесь: ваше спокойствие станет для детей мощной поддержкой.