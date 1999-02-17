Православная учительская семинария Екатеринбурга отметит свое 10-летие

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». 5 сентября Екатеринбургская православная учительская семинария во имя сщмч. Фаддея (Успенского) отметит свое 10-летие. За время существования Учительской семинарии диплом за подписью Правящего Архиерея получили 199 человек. Из них по окончании обучения 10 человек приняли священный сан. Ныне выпускники Учительской семинарии несут служение не только в епархиях Екатеринбургской митрополии, но и других: Челябинской, Курганской, Пермской, Удмуртской, Казанской, Самарской, Уфимской, Троицкой, Салехардской, Красноярской, Нефтекамской, Тюменской и Тобольской, республики Казахстан. Большинство из них (96%) несет послушание на своих приходах в качестве директоров и завучей церковно-приходских воскресных школ, преподавателей Закона Божия.

Инспектирование воскресных школ показало, что на приходах, где трудятся выпускники Екатеринбургской учительской семинарии, формируется коллектив единомышленников и серьезная методическая база, а приходы характеризуются особой сплоченностью. Ровно 10 лет назад 5 сентября указом Правящего архиерея Екатеринбургской епархии катехизаторско-педагогические курсы при отделе церковно-приходских школ (ныне сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации) были преобразованы в Екатеринбургскую православную учительскую семинарию во имя священномученика Фаддея (Успенского). Теперь это солидное образовательное учреждение, которое объединяет богословское и педагогическое образование.