Перед новым учебным годом слушатели миссионерских курсов посетили Алапаевск

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». Петровским постом слушатели епархиальных миссионерских курсов Нижнетагильской епархии совершили паломничество по святым местам Алапаевска. Всю дорогу участники поездки слушали житие преподобномученицы Елисаветы Феодоровны Романовой, читали каноны и молитвы. Первую остановку сделали на месте Нижнее-Селимского рудника у заброшенной шахты Межная, где мученически окончили земную жизнь члены Дома Романовых, Великая княгиня Елизавета Феодоровна и инокиня Варвара (Яковлева).

На Божественной литургии, совершенной в мужском монастыре в память Новомучеников Российских, помолились, причастились и вместе с отцом Серафимом продолжили экскурсию по монастырю, где пребывают великие святыни, привезенные из Иерусалима, а также кусочек плата убиенного в 1905 году супруга Елизаветы Феодоровны - Великого князя Сергея Александровича, частица Гроба Господня, кусочек рясы святого преподобного Серафима Саровского. Как главная святыня монастыря благоговейно почитается место пролития мученической крови - шахта, отмеченная поклонным крестом. Возле нее паломники еще раз прослушали трагическую историю, произошедшую в 1918 году.

Следующей остановкой стал женский монастырь во имя св. прмц. Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Паломники побывали у Напольной школы, где находились в заточении Елизавета Феодоровна и ее спутники, а сестры рассказали о том, как они продолжают дело своей небесной покровительницы - ухаживают за немощными и больными. В домовом храме все вместе прочитали акафист перед иконой святой преподобномученицы Елисаветы и отправились дальше - в Свято-Троицкий собор, где в склепе с октября 1918 года находились гробы с честными останками алапаевских мучеников и который стал последним храмом, посещенным Великой княгиней. Завершилось паломничество посещением храма св. вмц. Екатерины, который не закрывался даже в безбожное время и где находятся чудотворный образ Божией Матери «Скоропослушница» и большая икона Архангела Михаила, которая со временем начала обновляться. Паломники решили посетить ее еще раз - чтобы посмотреть, насколько она очистилась.