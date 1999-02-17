Молебен перед началом учебного года совершили в храме Александра Невского

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». Молебен перед началом нового учебного года собрал в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Красноуфимска в минувшую среду воспитанников воскресной церковно-приходской школы, студентов, многочисленных школьников города, их родителей и учителей. Богослужение возглавил клирик храма иерей Сергий Федин. Традиция Православной Церкви совершать молебен на начало учения имеет очень давнюю историю, в этот день молились не только об учениках, но и об учителях. Молебен на начало учебного года – это особый чин, суть которого состоит в призывании Божией помощи в постижении душеполезного учения. В наши дни на таких богослужениях, совершаемых в православных храмах перед началом учебного года, возносятся молитвы о том, чтобы Господь ниспослал на отроков дух премудрости, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение. В завершение молебна о. Сергий произнес напутственное слово и пожелал учащимся терпения и здоровья.