Сестры милосердия Тавды помогли детям из нуждающихся семей подготовиться к школе

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». По благословению настоятеля Свято-Николаевского храма г. Тавда протоиерея Сергия Циммера приходские сестры милосердия провели акцию по сбору средств для нуждающихся семей, в которых есть школьники. На собранные 6180 рублей сестры закупили канцтовары и передали ребятам. Из 10 сформированных наборов 4 переданы в семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями по здоровью, а 6 - в многодетные семьи. Среди них мама двойняшек Мария Стародубцева, которой по состоянию здоровья пришлось на время оставить работу, бабушка Карины и мама Юли, для которых расходы по сбору в школу первоклассниц оказались неподъемными. Сестры милосердия сердечно благодарят всех отзывчивых людей, принявших участие в благотворительной акции. Особая благодарность - предпринимателю Вере Гапоновой и Любови (которая всегда охотно помогает сестрам и просит не называть ее фамилии), а также всем продавцам мини-рынка у городского сада, которые охотно внесли пожертвования в пользу детей.