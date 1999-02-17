К живой работе с молодежью призвал казаков войсковой атаман ОКВ

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». В минувшую субботу войсковой атаман Оренбургского казачьего войска, советник губернатора Свердловской области казачий генерал В.И. Романов побывал с рабочей поездкой в Красноуфимске, где встретился с руководством красноуфимского педагогического колледжа и членами казачьих обществ, действующими на территории городского округа. Основное внимание казачий генерал уделил работе с молодежью и выполнению в Свердловской области плана мероприятий по реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

Войсковой атаман подчеркнул, что сегодня нужны живые формы в работе по воспитанию у детей и подростков патриотизма и гражданственности. И что она должна опираться на общественную инициативу и деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных структур. В.И. Романов отметил, что в текущем году уральским казакам предстоит подвести итоги выполнения мероприятий, предусмотренных планом реализации Стратегии в Свердловской области на 2015-2017 годы, предоставить отчеты в Совет по делам казачества при Президенте Российской Федерации и губернатору Свердловской области, а также подготовить новый план реализации Стратегии на 2018-2020 годы.