В православном приюте «Нечаянная радость» появилась швейная машинка

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». Женщины с детьми, проживающие в православном приюте «Нечаянная радость» г. Екатеринбурга, осваивают швейное дело: на средства гранта, выделенного международным открытым конкурсом «Православная инициатива» на развитие приюта, приобрели швейную машинку и оверлок. Шитье для «кризисных» мам – не только необходимость, но часть социальной реабилитации, ведь в семьях или приютах, где они росли, шить было не принято. А когда человек живет на всем готовом (в приюте у женщин есть крыша над головой, питание и все необходимое), он рискует приобрести потребительский, иждивенческий взгляд на мир. Нужно было этого избежать.

Теперь «кризисные мамы» осваивают важный женский навык и получают возможность участия в добрых делах. Первый заказ поступил от сестер милосердия, несущих служение в городской травматологической больнице № 36 г. Екатеринбурга: они прислали материал и попросили сшить 38 простыней. Казалось бы, что может быть проще? Но некоторым мама пришлось дать настоящий мастер-класс, чтобы у них стало хоть что-то получаться. После простыней они сшили юбки для храма, покрывала и постельное белье для приюта, а затем - галстуки для участников экспедиции «За други своя». 1 сентября приюту «Нечаянная радость» исполнился 1 год. Сейчас здесь проживают 8 женщин и 8 детей. Помочь им можно продуктами (детское питание, овощи и фрукты, домашние заготовки); мастер-классами для мам по ведению домашнего хозяйства и развивающими занятиями с детьми. Телефон диспетчера службы милосердия: (343) 200-07-04.