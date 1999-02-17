Поисковики отряда «Орленок» поделились впечатлениями о поездке на «Вахту Памяти»

Екатеринбург, 1 сентября, «Православная газета». В минувшее воскресенье в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга состоялась встреча прихожан с бойцами приходского поискового отряда «Орленок», которые рассказали о поездке в Смоленскую область на 19-ю Международную учебно-тренировочную «Вахту Памяти». Встреча началась с благодарственного молебна в Богородице-Владимирском храме, который совершил настоятель прихода и духовник отряда протоиерей Андрей Канев. Затем в одном из классов Детского просветительского центра командир отряда А.Л. Соловьев рассказал прихожанам и родителям юных поисковиков об экспедиции на Смоленщину. Рассказ сопровождался показом фотографий и видеопрезентацией отряда «Орленок», созданной на основе видеосъемок, полученных в экспедиции прошлого года. Командир отряда вручил удостоверение поисковика новому бойцу отряда, продемонстрировал найденную в ходе поисковых работу икону св. преп. Серафима Саровского, а также - грамоты и благодарственные письма, которыми наградили отряд по итогам поездки. Встреча завершилась чаепитием и обсуждением предложений по совершенствованию работы отряда «Орленок».