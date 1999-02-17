На празднование дней св. Симеона уральским паломникам организовали бесплатную электричку

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Московский Патриархат
Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Расписание движения электропоезда на празднование дней святого праведного Симеона Верхотурского 24-25 сентября 2017 года (время местное):
24 сентября
Отправление из Екатеринбурга-Пассажирского в 08-13 (ж/д вокзал) электропоезд № 7415
ВИЗ – 08:18 – 08:19
Верх-Нейвинск – 09:47– 09:52
Невьянск – 10:21 – 10:26
Нижний Тагил – 11:11 – 11:31
Гороблагодатская – 12:25 – 12:29
Кушва – 12:33 – 12:38
Прибытие в Верхотурье 14-35
25 сентября
Отправление из Верхотурья электропоезд № 7418 в 14:50
Кушва – 16:24 – 16:27
Гороблагодатская – 16:31 – 16:34
Нижний Тагил – 17:37 – 17:57
Невьянск – 18:45 –18:51
Верх-Нейвинск – 19:19 – 19:29
ВИЗ – 20:43 – 20:44
Прибытие в Екатеринбург-Пассажирский - 20-49 (время местное)
Паломники следуют без оплаты проезда.