На празднование дней св. Симеона уральским паломникам организовали бесплатную электричку

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Расписание движения электропоезда на празднование дней святого праведного Симеона Верхотурского 24-25 сентября 2017 года (время местное):

24 сентября

Отправление из Екатеринбурга-Пассажирского в 08-13 (ж/д вокзал) электропоезд № 7415

ВИЗ – 08:18 – 08:19

Верх-Нейвинск – 09:47– 09:52

Невьянск – 10:21 – 10:26

Нижний Тагил – 11:11 – 11:31

Гороблагодатская – 12:25 – 12:29

Кушва – 12:33 – 12:38

Прибытие в Верхотурье 14-35

25 сентября

Отправление из Верхотурья электропоезд № 7418 в 14:50

Кушва – 16:24 – 16:27

Гороблагодатская – 16:31 – 16:34

Нижний Тагил – 17:37 – 17:57

Невьянск – 18:45 –18:51

Верх-Нейвинск – 19:19 – 19:29

ВИЗ – 20:43 – 20:44

Прибытие в Екатеринбург-Пассажирский - 20-49 (время местное)

Паломники следуют без оплаты проезда.