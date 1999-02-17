Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Паломники из Нижней Туры побывали в Пермском крае

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Паломничество в Пермский край - в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, отмечающий в этом году свое 100-летие, организовали для учащихся детской и взрослой воскресных школ нижнетуринского храма в честь Трех святителей и воспитанников социально реабилитационного центра и общеобразовательной школы города. Миссионерский потенциал паломничества включает не только совместные молитвы, но и преодоление разнообразных бытовых неудобств — испытаний, благодаря которым открываются глаза на собственную немощь, а обращение к Богу и святым становится частым и естественным. Так получилось и в этой поездке, наполненной незабываемыми впечатлениями – от встреч с людьми, ежедневной милости монашеского подвига молитвы, кропотливой работы трудников на благо и процветание монастыря. Такие поездки, по отзывам участников, дарят «духовное настроение…преданность Богу, внимание» Ему и оставляют на всю жизнь в сердце тепло и тихую радость. Паломники благодарны конкурсу «Православная инициатива» за возможность соприкосновения «с миром веры, добра и любви».

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 