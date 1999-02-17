Паломники из Нижней Туры побывали в Пермском крае

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Паломничество в Пермский край - в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, отмечающий в этом году свое 100-летие, организовали для учащихся детской и взрослой воскресных школ нижнетуринского храма в честь Трех святителей и воспитанников социально реабилитационного центра и общеобразовательной школы города. Миссионерский потенциал паломничества включает не только совместные молитвы, но и преодоление разнообразных бытовых неудобств — испытаний, благодаря которым открываются глаза на собственную немощь, а обращение к Богу и святым становится частым и естественным. Так получилось и в этой поездке, наполненной незабываемыми впечатлениями – от встреч с людьми, ежедневной милости монашеского подвига молитвы, кропотливой работы трудников на благо и процветание монастыря. Такие поездки, по отзывам участников, дарят «духовное настроение…преданность Богу, внимание» Ему и оставляют на всю жизнь в сердце тепло и тихую радость. Паломники благодарны конкурсу «Православная инициатива» за возможность соприкосновения «с миром веры, добра и любви».