Православная газета

Православная газета

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Хоровая студия «Светилен» Ново-Тихвинской обители приглашает к обучению детей

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». При Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга действует детская хоровая студия «Светилен», где профессиональные педагоги учат ребят петь, слушать и понимать музыку. Занятия проходят 3 раза в неделю – в пятницу, субботу и воскресенье. Сестры приглашают к обучению детей от 6 лет. Ознакомительные встречи состоятся 2 и 9 сентября с 16-00 до 17-00, 3 и 10 сентября с 11-30 до 12-30 в помещении воскресной школы (вход слева от входа в монастырь).

 
 
 

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