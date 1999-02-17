Поездку в Старопышминск организовали для подопечных семей в Преображенском монастыре

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». В минувшую субботу социальная служба Преображенского монастыря Каменской епархии впервые организовала для подопечных семей паломническую поездку - в поселок Старопышминск. Благотворителем выступили Синарский трубный завод и транспортная организация «СинараТрансАвто», предоставившие социальной службе вместительный комфортабельный автобус. В путь паломники отправились рано утром, благословясь у исполняющего обязанности игумена обители иеромонаха Феодосия (Сохарева). В автобусе читали утреннее правило и акафист покровителю путешествующих святителю Николаю Чудотворцу, а в Старопышминск прибыли как раз к Литургии. Богослужение совершил настоятель 130-летнего Сретенского храма иерей Антоний Клюкин в сослужении каменского иерея Олега Федорова.

В старопышминском приходе есть несколько старинных икон, а также специально написанная для Сретенского храма на Афонской Горе Богородичная икона и даже одна чудотворная – икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), празднование в честь которой совершалось как раз в этот день. Отстояв службу, многие каменцы причастились Святых Христовых Таин, а после трапезы им предложили экскурсию по храму. На прощание хозяева одарили гостей иконками священномученика Иоанна Старопышминского и календарями с видами храма. Паломники побывали и на источнике, а также на горе, где установлен поклонный крест убиенным в 1918 году священномученику Иоанну и иже с ним.