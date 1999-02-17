О промысле Божием в судьбе бывшей бродяжки

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Историю Веры из Каменска-Уральского в социальной службе Преображенского монастыря знают все. Это реальная история о преображении человека и промысле Божием, о том, как важно не терять веру даже в самых тяжелых ситуациях. Загнанная обстоятельствами и образом жизни бездомная Вера появилась в каменском хосписе полтора года назад – с обморожением рук и ног. Она сидела у костра с такими же бездомными. Те замерзли насмерть, а Вера продержалась еще несколько дней, пока совсем не ослабла от голода и не впала в беспамятство. В тонком сне она увидела своих умерших друзей - они пришли к ней в черных одеждах. Этот сон побудил ее выползти на улицу и просить о помощи. Ее подобрала "скорая" и увезла больницу.

Вера стойко выдержала две операции: одну ногу пришлось ампутировать, на другой теперь отсутствует часть стопы. Став инвалидом, женщина не отчаялась, а приняла новые обстоятельства со смирением. При первой встрече с руководителем службы милосердия Вера пожелала креститься. И иеромонах Феодосий (Сохарев) выполнил ее просьбу. Вот тут и начала действовать сила Божия: Вера стала ежедневно совершать молитвенные правила - утром и вечером. Евангелие прочитала за неделю. Постепенно набрала вес и ожила душой - появилось желание жить. Но ее ждали новые испытания. Через 4 месяца женщину выписали из хосписа домой. Где находится этот «дом», никто не знал, и средств к существованию у Веры не было.

Руководитель службы милосердия нашла ее по месту прописки, в коммунальной квартире, в страшном состоянии: женщина уже несколько дней ничего не ела и просто ждала голодной смерти. Началась эпопея по восстановлению документов и получению инвалидности, а также ремонт в комнате и ее обустройство. К счастью для Веры, в ее истории оказалось очень много хороших людей - не только воцерковленных и не только православных. Например, сосед Гера, который подкармливал ее по мере возможности, или участковый врач Елена, которая относится к людям не бюрократически, а по-человечески, по-настоящему выполняя свой врачебный долг. Или специалист УФМС Елена, которая сделала все возможное, чтобы Вера восстановила документы. Или работники социальной службы Анна, Елена и Галина, которые помогли женщине в оформлении инвалидности, пенсии и соцобслуживании.

Вера заново научилась ходить и даже дважды приезжала из старой Красногорки на службу в Преображенский монастырь. Вера очень благодарна медсестре, которая ухаживала за ней и помогла сохранить руки и ногу. Благодарна персоналу хосписа – за доброе отношение и хороший уход, а работникам ортопедического завода, где проходила курс адаптации – за доброжелательное отношение к инвалидам, без фальши, но с глубоким уважением и поддержкой. Благодаря промыслу Божию, Вере помогали все, в том числе прихожане Преображенского монастыря - возили по больницам, банкам и госучреждениям, помогали с ремонтом, жертвовали одежду и бытовую технику, неоднократно возили в Екатеринбург на протезный завод. А Вера своей непритязательной жизнью преподала всем нам пример смирения и терпения.