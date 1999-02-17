Православная газета

Православная газета

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Нижнетагильские подростки поучаствовали в работе летнего лагеря «Разведчики леса»

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Отряд во имя св. прп. Сергия Радонежского Национальной организации добровольцев «Русь» принял участие в летнем подростковом лагере «Разведчики леса», что под Верхотурьем. Среди них – 22 подростка из Нижнетагильской епархии. Лагерь проходил при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» на площадке исторического фестиваля «Легенды Верхотурья». Его воспитанники готовились к летнему сезону на протяжении нескольких месяцев: изучали историю княжеств на Руси, изготавливали в мастерской игровое оружие, устраивали турниры по фехтованию и стрельбе из лука. Полученные навыки пригодились во время большой исторической игры.

Согласно программе, подростки проходили туристическую практику, изучали поварское искусство, участвовали в творческих вечерах. А в воскресный день в Старо-Покровской церкви Верхотурья после долгого периода запустения состоялось первое богослужение, в котором приняли участие и воспитанники подросткового лагеря. Возглавил Божественную литургию Преосвященный Евгений, епископ Среднеуральский, благочинный Верхотурского церковного округа. Ему сослужили руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев и настоятель Свято-Троицкого собора г. Верхотурье иерей Владимир Иванов.

 
 
 

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