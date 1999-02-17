Молодежный отдел Екатеринбургской епархии принял участие в поисковой экспедиции

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». Завершилась экспедиция по поиску разбившегося в 1942 году военно-транспортного самолета ЛИ-2, проходившая в районе горы Старик-Камень под Нижним Тагилом. Поисковики отыскали фрагменты останков всех членов экипажа и пассажиров. Сейчас решается вопрос о передаче личных вещей родственникам и захоронении останков на родной земле.

Поисковые мероприятия проходили на высоте 650 метров на склонах Уральского хребта в сложных условиях каменной морены: поисковики работали без лопат, передвигая тяжелые камни вручную. В ходе работ были найдены фрагменты останков погибших в авиакатастрофе, элементы обмундирования и системы управления самолета, шильды различных узлов и агрегатов, личные вещи. В поисковых работах приняли участие члены региональных отделений общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» из Самарской, Курганской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Сотрудники отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии на месте падения самолета совершили заупокойную литию, после чего его руководитель протоирей Александр Сандырев поблагодарил поисковиков за их нелегкий благородный труд по увековечиванию памяти погибших. И хотя уральский край был расположен далеко от линии фронта, в глубоком тылу – мы находим здесь напоминания о той страшной войне, сказал он. Отец Александр призвал сохранить память о тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, и благодарность за то, что они сделали для достижения Победы.

Справка:

Годом ранее участники поисковых отрядов на месте обнаружения ЛИ-2 раскопали орден Ленина, благодаря которому удалось установить личности тех, кто находился в самолете. Награда принадлежала директору воронежского авиационного завода № 18 им. Ворошилова Матвею Шенкману. 12 мая 1942 года вместе с ним разбились два летчика и заместитель главного инженера воронежского завода Лев Львов.