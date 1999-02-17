Горожан приглашают на очередной воскресник в строящемся храме п. Кирпичный

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». В храме Новомучеников и исповедников Российских поселка Кирпичный Нижнетагильской епархии готовятся провести очередной воскресник. Сестры Скорбященского женского монастыря просят помощи – безвозмездным трудом, финансами или молитвой. Скорость выполнения ремонтных работ и время открытия храма зависит от интенсивности участия горожан в подобных мероприятиях, а потому Скорбященская обитель ждет добровольных помощников 3 сентября в 12-30 по адресу: поселок Кирпичный, ул. Краснознаменная, 57 (рядом с ОАО «Строительная керамика» — Нижнетагильский кирпичный завод).