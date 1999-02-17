Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Казаки хутора «Черноусовский» посетили Дивеево

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». На днях прихожане храма в честь Святой Троицы села Черноусово и казаки хутора «Черноусовский» вернулись из Дивеево, где поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и приняли участие в военно-спортивных сборах «Православный воин». Программа сборов включала соревнования по рубке шашкой, организованные общероссийской общественной организацией развития традиционного военного искусства Федерация рубки шашкой «Казарла» и автономной некоммерческой организацией Культурно-спортивный центр «Казачий острог». Уральцы показали высокие результаты и даже поучаствовали в судействе соревнований по рубке.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 