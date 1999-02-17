Казаки хутора «Черноусовский» посетили Дивеево

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Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». На днях прихожане храма в честь Святой Троицы села Черноусово и казаки хутора «Черноусовский» вернулись из Дивеево, где поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и приняли участие в военно-спортивных сборах «Православный воин». Программа сборов включала соревнования по рубке шашкой, организованные общероссийской общественной организацией развития традиционного военного искусства Федерация рубки шашкой «Казарла» и автономной некоммерческой организацией Культурно-спортивный центр «Казачий острог». Уральцы показали высокие результаты и даже поучаствовали в судействе соревнований по рубке.