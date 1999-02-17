Молебен и викторину провели в преддверии учебного года в Покровском приходе Каменска-Уральского

Екатеринбург, 31 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в церкви в честь Покрова Божией Матери (на горе) г. Каменска-Уральского по окончании Божественной литургии состоялся молебен перед началом нового учебного года. В соборном богослужении приняли участие школьники, студенты, педагоги и родители. В качестве подарков учащиеся получили канцелярские принадлежности, а после молебна в здании воскресной школы ребята посмотрели презентацию, посвященную великому событию - Успению Пресвятой Богородицы. Также дети с удовольствием поучаствовали в викторине «Сказочный сундучок».