Антисектантская группа Нижнетагильской епархии приглашает к сотрудничеству

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Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». При Миссионерском отделе Нижнетагильской епархии действует антисектантская группа, которая занимается профилактикой и просвещением местного населения в отношении противоправных действий различных сект. Все формы деятельности антисектантской группы касаются расширения приходской общинной жизни. В первую очередь это работа с молодежью, на которую направлены основные вербовочные усилия сектантов. Для общения и взаимодействия антисектантская группа открыла свою страничку в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club_sektam_net и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
По материалам сайта Нижнетагильской епархии.