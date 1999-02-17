Православная газета

Православная газета

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Антисектантская группа Нижнетагильской епархии приглашает к сотрудничеству

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». При Миссионерском отделе Нижнетагильской епархии действует антисектантская группа, которая занимается профилактикой и просвещением местного населения в отношении противоправных действий различных сект. Все формы деятельности антисектантской группы касаются расширения приходской общинной жизни. В первую очередь это работа с молодежью, на которую направлены основные вербовочные усилия сектантов. Для общения и взаимодействия антисектантская группа открыла свою страничку в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club_sektam_net и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.

 
 
 

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