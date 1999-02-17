Православная газета

Православная газета

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Итоги акции «Скоро в школу» подвели в Вознесенском храме Екатеринбурга

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». В минувшее воскресенье в храме в честь Вознесения Господня г. Екатеринбурга после Божественной литургии был совершен молебен на начало учебного года. Духовник службы милосердия Вознесенского храма иерей Андрей Андреев подвел итоги акции «Скоро в школу!», поздравил детей с новым интересным жизненным периодом, пожелал успехов в учебе и вручил подарки многодетным семьям, а также другим подопечным Вознесенского прихода.

 
 
 

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