Краснотурьинцы почтили память святого Максима Исповедника крестным ходом

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». В минувшую субботу свой престольный праздник встретил краснотурьинский храм во имя святого преподобного Максима Исповедника. Соборное служение Божественной литургии в этот день возглавил благочинный церквей Богословского округа настоятель Максимовского храма протоиерей Андрей Лимонов. Ему сослужили клирики Максимовского прихода преп. Максима Исповедника иерей Анатолий Чулочников, иерей Александр Конашин и диакон Сергий Будников. По окончании Литургии краснотурьинцы во главе с духовенством прошли вокруг храма традиционным крестным ходом, во время которого просили у преподобного Максима Исповедника заступничества за родной город, помощи в добрых делах и начинаниях. Затем прозвучала проповедь о. Андрея, который поблагодарил присутствующих за совместную молитву и рассказал о жизни и подвиге святого Максима Исповедника. На престольном празднике многие прихожане причастились Святых Христовых Таин, а накануне вечером было отслужено праздничное Всенощное бдение с освящением хлебов, вина, пшеницы и елея. По завершении праздничной службы состоялось всеобщее чаепитие.