Православная газета

Православная газета

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Кролик и кошки помогают немощным людям почувствовать радость

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». В Обители милосердия во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы г. Екатеринбурга в качестве психотерапии на один день поселился… кролик. Сестра милосердия принесла его своим подопечным — слабым и немощным людям, которые из-за тяжелых болезней все свое время проводят в кровати. Общение с внешним миром у них очень ограничено, и живое существо — двухмесячных серенький кролик – стал для них большой радостью. Пушистого гостя посадили в корзиночку (вместе с морковкой) и поднесли к каждому подопечному. В обители милосердия уже живут котята - Ластик и Уголек, и оба являются всеобщими любимцами.

 
 
 

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