Летние каникулы воспитанники ЦПШ Александро-Невского прихода провели в Меркушино

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». Целых 11 дней Свято-Симеоновское подворье Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в с. Меркушино оглашалось звонкими детскими голосами: для 30 ребят из воскресной школы, действующей при храме во имя святого Александра Невского здесь устроили летний лагерь. Каникулы со святым Симеоном получились захватывающими. Распорядок дня включал ежедневную зарядку, утреннее и вечернее правило, спортивные и интеллектуальные конкурсы, игры, квесты и беседы на самые разные темы - от русской истории и культуры до Священного Писания. А еще были просмотр и обсуждение кинофильмов, дежурства в трапезной, монастырские послушания и чемпионат Верхотурского округа по якутской борьбе (перетягивание палки в положении сидя). Очень интересной получилась также подготовка к итоговой военно-спортивной эстафете и заключительному концерту. За время смены школьники приобрели немало полезных навыков. В своих отзывах они написали, что благодарны сестрам, вожатым и всем, кто самоотверженно трудились, чтобы организовать для ребят полноценный отдых и разнообразный досуг.