Мастер-класс по проектированию мультфильмов провели на съезде законоучителей нижнетагильцы

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». В регламенте съезда законоучителей, прошедшего в Екатеринбурге 22-23 августа, Православная гимназия №11 Нижнего Тагила отметилась дважды: в работе секции для преподавателей церковнославянского языка «От азбуки до чтения на богослужении» и секции «Медиатехнологии в образовательной деятельности: проектирование мультфильмов и издательских проектов, посвященных новомученикам и исповедникам Церкви Русской». На первой прозвучал доклад о методике преподавания церковнославянского языка гимназистам, на второй нижнетагильские педагоги поделились опытом проектирования мультфильмов и провели мастер-класс. Участники секции узнали о полной технологии создания мультфильмов и получили методические рекомендации, отработанные в гимназии. После просмотра мультфильма «Яблочный батюшка» диакон Климент Диденко подробно рассказал учительской аудитории о практических наработках по созданию мультфильмов - от сценария и раскадровки до озвучивания персонажей.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.