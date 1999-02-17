О важности работы с подростками говорили на съезде законоучителей представители Каменской епархии

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». На съезде законоучителей Екатеринбургской митрополии теме работы с подростками на приходе уделили особое внимание. Участники круглого стола говорили о подростковых проблемах и формах работы, которая была бы им интересна. В частности, прозвучали доклады представителей Каменской епархии, один из них - о методике подготовки к участию в видео конкурсе «Все дни у Бога хороши», отразивший опыт победителя-воскресной школы «Первоцвет» г. Асбеста. А настоятель прихода во имя св. Пророка Божия Илии Артемовского благочиния протоиерей Николай Трушников рассказал о воспитании ответственного поведения подростков военно-патриотического объединения «Пересвет».

В заключительный день съезда состоялся круглый стол священников, окормляющих воскресные школы. Тема заседания – «Духовничество в воскресной школе». В работе круглого стола от Каменской епархии приняли участие протоиерей Александр Дубасов и протоиерей Евгений Косенков. Участники поговорили о разграничении обязанностей директора и духовника воскресной школы, подходе к духовному окормлению ребенка от младшего к подростковому возрасту и участии духовника ЦПШ в создании православного образа жизни семей.