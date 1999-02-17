Священнослужители Екатеринбургской епархии приняли участие в работе форума «Армия-2017»

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». В минувшую пятницу на полигоне «Свердловский» торжественно открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017», на площадке которого были продемонстрированы возможности современных и перспективных образцов вооружения. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил главное отличие военного форума нынешнего года – показ в динамике, которая позволяет увидеть тактико-технические, скоростные и огневые характеристики основных образцов.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в открытии форума принял участие старший священник Храма-Памятника на Крови в честь Всех Святых в Земле Российской Просиявших города Екатеринбурга протоиерей Максим Миняйло. В приветственной речи о. Максим подчеркнул роль армии в укреплении государства, сказал «это лучшее, что у нас есть» и выразил надежду на то, что «молодежь продолжит созидание и укрепление армии и государства».

Впервые на военно-техническом форуме участвовали юнармейцы. Более 100 школьников Свердловской области вступили в Юнармейское движение, созданное в 2015 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и ДОСААФ. Начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным составом Центрального военного округа протоиерей Владимир Кисяков напутствовал юнармейцев и благословил. Мероприятия форума «Армия-2017» на Свердловском полигоне посетили около семи тысяч уральцев. Зрители с интересом наблюдали за динамическим показом техники и вооружения.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.