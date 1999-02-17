Участие в добрых делах помогло немощным людям быть востребованными

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». Когда с человеком случается неожиданное несчастье, кто-то озлобляется на весь мир, а другие стремятся поделиться душевным теплом с теми, кому еще тяжелее. В проекте «Народный обед» Православной службы милосердия участвуют разные люди, в том числе - перенесшие инсульты, инвалиды и даже те, кому «перевалило» за 80 лет. Так, Екатерина Фаддеевна Калинина год назад пережила инсульт и до конца восстановиться не смогла. Пенсии и пособия по инвалидности не хватает иногда даже на лекарства, но даже теперь женщина стремится заботиться о других. Однажды она обратилась в екатеринбургскую Православную службу милосердия с просьбой помочь своим знакомым и найти для нее служения по силам. Сейчас Екатерина Фаддеевна несет служение в качестве сестры милосердия в Службе помощи нуждающимся и участвует в фасовках «Народных обедов».

С самого открытия в фасовках принимает участие и инвалид с рождения Светлана Нужная, у которой диагностированы пороки сердца и почек. Светлана – мать-одиночка, к тому же состоит на учете у психиатра. По состоянию здоровья женщина не может работать, однако, несмотря на трудную жизненную ситуацию, Светлана очень радуется общению, которого на фасовках много. Помогает формировать народные обеды и ее десятилетняя дочка Ксюша.

Нередко участвует в фасовках 80-летний инвалид II группы Анатолий Федорович Чернов, человек трагической судьбы. После смерти сына у Анатолия Федоровича сдало сердце, и он получил инвалидность. А младший сын во время службы на Чукотке обморозил ноги и теперь тоже на инвалидности. Анатолий Федорович трудится с радостью и очень благодарен за предоставляемую помощь. А 70-летняя Светлана Павловна Зеленская регулярно приходит на фасовки, чтобы «поучаствовать в добром деле во Славу Божию». Общение с единомышленниками заряжает ее позитивом.

Инициаторами проекта являются православная служба помощи «Милосердие» (Москва) и Фонд продовольствия «Русь» (Москва). В Екатеринбурге проект реализуется Православной службой милосердия: два раза в месяц волонтеры собираются вместе и фасуют в среднем 5000 порций обедов для нуждающихся. Узнать подробности о фасовках «Народных обедов» в Екатеринбурге, принять в них участие или предложить свою помощь можно по телефонам: 8 (908) 634-95-99 и (343) 200-07-04 (диспетчер Православной службы милосердия в Екатеринбурге).