Фотовыставка «Краски православия» откроется 22 сентября в ДПЦ «Царский»

Екатеринбург, 30 августа, «Православная газета». По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и Блаженнейшего митрополита Варшавского и всея Польши Саввы 22 сентября в 16-00 в Духовно-просветительском центре «Царский» г. Екатеринбурга откроется выставка польских фотографов «Краски Православия». Выставка уже экспонировалась в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас с ней смогут ознакомиться и жители уральской столицы. После церемонии открытия выставки в конференц-зале центра «Царский» в 19-00 пройдет встреча-беседа «Православие в современной Польше». К участию приглашают всех желающих. Работа фотовыставки продлится с 22 сентября по 22 октября.