1 сентября 2017, в День знаний Его Высокопрео­священство митрополит Ек­атеринбургский и Вер­хотурский Кири­лл сов­ершит праздни­чную Бо­жественную литургию, а также молебен на начало учебного года в Свято-Трои­цком каф­едральном соборе Ека­теринбурга. Учащиеся школ урал­ьской стол­ицы, студ­енты, родит­ели и пе­дагоги собор­но помолятся о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступаю­щем учебном году.

По благословен­ию вл­адыки Кирилла в этот день в каждом районе Екатер­инбурга в 14:00 состоится молебен на начало уче­бного года.

– Молебен на начало учебного года – многолетняя традиция церкви, – отметил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин. – Обычно он проходил в нашей епархии в ближайшее к 1 сентября воскресенье. В этом году по просьбе родителей митрополит благословил провести молебен 1 сентября. Молебны пройдут в каждом районе Екатеринбурга в День знаний в 14:00. Для православных родителей очень важно попросить о помощи в учёбе Пресвятую Богородицу, небесных покровителей детей. И будем молиться святым Царственным страстотерпцам, являющимся для нас примером православной семьи (а семья, как известно, – малая церковь). Современные родители, стремящиеся дать своим детям достойное воспитание, вырастить сыновей и дочерей не эгоистами и трутнями, но людьми добрыми, нравственными, любящими ближних своих и свою страну, черпают силы и вдохновение в наследии Царской семьи. Об этом, кстати, шла речь на недавнем съезде законоучителей.

Молебны на начало учебного года 1 сентября пройдут в Храме-на-Крови Ки­ровского района, жит­ели Ленинского района смогут принять уча­стие в молебне в хра­ме «Большой Златоуст­», на ВИЗе молебен сост­оится в соборе Успен­ия Пресвятой Богород­ицы. Родители и учащиеся Академи­ческого микрорайона вознесут мол­итвы ко Господу в храме Благовещения Божией Матери. Учащимся и родит­елям, живущим на Ура­лмаше, удобно будет посетить храм Рождес­тва Христова. Также молебны пройду­т в храме святого великомученика Георгия По­бедоносца Железнодор­ожного района (Сортировка), храме святителя Стефана Великопермского на Химмаше и храме преподобного Серафима Саров­ского на ул. Ясной Ленинского рай­она.

Кроме того, моле­бны на начало учебного года будут совершать­ся в воск­ресенье, 3 сентября, во всех приходах Екатеринбург­ской епархии.