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1 сентября 2017, в День знаний Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит праздничную Божественную литургию, а также молебен на начало учебного года в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Учащиеся школ уральской столицы, студенты, родители и педагоги соборно помолятся о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступающем учебном году.
По благословению владыки Кирилла в этот день в каждом районе Екатеринбурга в 14:00 состоится молебен на начало учебного года.
– Молебен на начало учебного года – многолетняя традиция церкви, – отметил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин. – Обычно он проходил в нашей епархии в ближайшее к 1 сентября воскресенье. В этом году по просьбе родителей митрополит благословил провести молебен 1 сентября. Молебны пройдут в каждом районе Екатеринбурга в День знаний в 14:00. Для православных родителей очень важно попросить о помощи в учёбе Пресвятую Богородицу, небесных покровителей детей. И будем молиться святым Царственным страстотерпцам, являющимся для нас примером православной семьи (а семья, как известно, – малая церковь). Современные родители, стремящиеся дать своим детям достойное воспитание, вырастить сыновей и дочерей не эгоистами и трутнями, но людьми добрыми, нравственными, любящими ближних своих и свою страну, черпают силы и вдохновение в наследии Царской семьи. Об этом, кстати, шла речь на недавнем съезде законоучителей.
Молебны на начало учебного года 1 сентября пройдут в Храме-на-Крови Кировского района, жители Ленинского района смогут принять участие в молебне в храме «Большой Златоуст», на ВИЗе молебен состоится в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Родители и учащиеся Академического микрорайона вознесут молитвы ко Господу в храме Благовещения Божией Матери. Учащимся и родителям, живущим на Уралмаше, удобно будет посетить храм Рождества Христова. Также молебны пройдут в храме святого великомученика Георгия Победоносца Железнодорожного района (Сортировка), храме святителя Стефана Великопермского на Химмаше и храме преподобного Серафима Саровского на ул. Ясной Ленинского района.
Кроме того, молебны на начало учебного года будут совершаться в воскресенье, 3 сентября, во всех приходах Екатеринбургской епархии.