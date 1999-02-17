Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению объявил о начале приема заявок на участие в V всероссийском конкурсе помощи бездомным имени Н. Монетовой, который проходит с 21 августа до 30 сентября. К участию приглашаются представители добровольческих движений, общественных и религиозных организаций, помогающие бездомным. Победителя определит группа экспертов во главе с председателем Синодального отдела по благотворительности епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Награждение и вручение денежной премии состоится на VII Общецерковном съезде по социальному служению, 25–27 октября, в Москве. Предполагается, что работу съезда, посвященного развитию милосердного служения на малочисленных приходах в малых городах и селах, возглавит Святейший Патриарх Кирилл.

Молебен и крестный ход состоятся на Пушкинской площади в центре Москвы в праздник Страстной иконе Божией Матери. До 1937 г. на этом месте стоял один из самых известных монастырей столицы – Страстной, посвященный этому образу. В год 80-летия сноса древней обители большевиками члены общины монастыря снова соберутся на молитву на месте уничтоженной святыни. Богослужение возглавит протоиерей Алексий Гомонов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, духовно окормляющий эту общину. Затем состоится крестный ход вокруг территории монастыря. На площадь будет принесен чтимый список Страстной, который был написан несколько лет назад в надежде на воссоздание обители.

По благословению управляющего Восточным викариатством епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона в храмах Восточного викариатства с 19 августа по 19 октября проводится акция по сбору помощи единственному в Москве Детскому паллиативному отделению, расположенному в Измайловской детской больнице. Отделение рассчитано на 30 коек, но часто в нем находится и больше детей. Диагнозы различные: онкология, генетика, неврология, дети после травм. В отделении лежат безнадежно больные дети, практически каждый день кто-то умирает, поступают новые дети. Отделение остро нуждается в средствах ухода для облегчения остатка жизни детей. Все вопросы можно задать ответственной за проведение акции – Екатерине Борисенковой, тел. 8(903)727-78-07, или по e-mail: e-borisenkova75@mail.ru.

В праздник Преображения Господня председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в московском храме в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Архипастырю сослужили клирики храма. В этот день исполнилось 30 лет со дня иерейской хиротонии Владыки Илариона. После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине, а после заамвонной молитвы совершил чин освящения плодов. От лица клириков и прихожан Скорбященского храма игумен Филарет преподнес Владыке собрание творений святителя Иоанна Златоуста дореволюционного издания.

Музей-заповедник «Коломенское» ищет технических заказчиков для разработки проектов восстановления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – церкви Вознесения Господня. 1-й конкурс определит технического заказчика, который разработает проектно-сметную документацию и проект ремонтно-реставрационных работ цоколя и галереи церкви, 2-й предполагает разработку проектно-сметной документации и проекта ремонтно-реставрационных работ в шатре. Условия конкурса размещены на портале поставщиков. Заявки принимаются до 30 августа 2017 г. Победители конкурсов будут обязаны выполнить контракты до 31 декабря 2018 г. Сейчас в здании церкви располагается музейная экспозиция музея-заповедника «Коломенское».

В Издательском совете состоялось очередное заседание рабочей группы по изданию сборника нормативных документов Русской Православной Церкви. Были рассмотрены заключительные вопросы подготовки дополнительного тома сборника нормативных документов Русской Православной Церкви (2015–2016 гг.). Итогом заседания стало решение о направлении дополнительного тома в Издательство Московской Патриархии. В дополнительный том сборника вошли документы, принятые высшей церковной властью в 2015 и 2016 годах. В приложение к тому вошли новые богослужебные чинопоследования, утвержденные в эти годы.

В Андреевском монастыре под председательством епископа Дмитровского Феофилакта состоялось заседание Совета Юго-Западного викариатства. Обсуждались представленный Богослужебной комиссией при Епархиальном совете г. Москвы проект вопросника по теме «Практика совершения приходских богослужений» и актуальные вопросы жизни викариатства.

В столичном конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошла научно-просветительская конференция, посвященная деяниям Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. Рассказу об основных аспектах в изучении его деяний и осмыслению исторического и культурного значения посвящены доклады видных ученых, авторов серии научно-академического издания документов Поместного Собора. Конференция прошла в рамках открытого просветительского лектория православного фестиваля «Артос», в соответствии с планом программы празднования 100-летия Поместного Собора 1917–1918 гг.

В здании Правительства Москвы состоялось заседание Оргкомитета VII Международного фестиваля «Казачья станица Москва». Мероприятие проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества и войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско». В числе 1300 участников – реестровые и общественные казачьи организации субъектов Российской Федерации, учебные заведения, творческие коллективы из 28 субъектов Российской Федерации (в том числе 63 народных любительских коллектива и исполнителя, 12 профессиональных и 15 детских коллективов с участием ребят в возрасте от 5 до 14 лет), спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки и этнографы. Ключевым творческим событием Фестиваля станет выступление Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.Новшеством Фестиваля в этом году станет песенный флешмоб при участии Московского казачьего хора, который объединит казаков из различных регионов и войск в общий казачий хор, а важнейшим событием – освещение походной церкви казаков митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, Председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, и передача ее Московскому окружному казачьему обществу.

Близится к завершению масштабная работа по изданию в России одного из лучших паллиативных учебников в мире – «Оксфордского руководства по паллиативной помощи детям». Вдохновителями работы над книгой стали лучшие специалисты по паллиативной помощи в России, в том числе врач-педиатр А. Сонькина-Дорман. Планируется, что первая тысяча экземпляров будет отпечатана уже в ближайший месяц. Распространением первого в России учебника по облегчению детской боли займется Служба помощи «Милосердие». На специальной странице медики, представители учебных заведений, которые занимаются подготовкой специалистов паллиативной помощи, и представители благотворительных фондов, специализирующиеся на помощи неизлечимо больным детям, могут оформить заявку, чтобы бесплатно получить новый учебник. Вся работа по подготовке книги велась на средства, которые неравнодушные люди жертвовали через порталы Милосердие.ру, Предание.ру и Планета.ру.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы проводит XII общегородскую благотворительную акцию «Семья помогает семье: готовимся к школе!» В столице будут работать 217 пунктов – 75 передвижных и 142 стационарных – по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и других необходимых вещей для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью. Перед началом прошлого учебного года адресную благотворительную помощь получили свыше 10 000 московских семей.

В конференц-центре гостиницы «Салют» в Москве прошла презентация Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни. Гостями стали участники московского фестиваля «За жизнь», собравшего более 500 представителей организаций, занимающихся профилактикой абортов и защитой жизни детей на внутриутробной стадии развития. Совет создан в связи с активизацией общественного движения в защиту жизни детей на внутриутробной стадии развития и призван укрепить христианские основы этого широкого общественного движения. Он объединил известные московские и региональные объединения в области защиты жизни и стал, по словам организаторов, преемником первопроходцев российского движения за жизнь, начавших свою общественную работу в 1992 году – в этом году исполняется 25 лет этому движению в России.

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете завершен набор студентов на 2017/2018 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования: специалитета, бакалавриата и магистратуры. По всем программам и основам обучения зачислено 515 человек (на бюджетные места принято 125 человек, расходы на обучение 148 учащихся возьмет на себя университет; 242 студента будут учиться на платной основе).