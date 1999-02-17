Неделя: 12 новостей Санкт-Петербургской митрополии

В праздник Преображения Господня Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества, посвященные 125-летию Выборгской епархии. Праздник начался с Божественной литургии на Соборной площади у кафедрального Спасо-Преображенского собора. За богослужением была совершена хиротония архимандрита Феодорита (Тихонова) во епископа Скопинского и Шуйского. По традиции были освящены плоды нового урожая. Святейшего Патриарха и всех собравшихся приветствовал архиепископ Карельский и всей Финляндии Лев. После богослужения Предстоятель освятил новое здание управления Выборгской епархии, а затем выступил на праздновании Дня города на Рыночной площади.

В Воскресенском Новодевичьем монастыре завершилась работа традиционного лагеря для иностранных волонтеров. Проект осуществляется совместно с волонтерской организацией w4u-16 «Not of this world» (некоммерческая волонтерская организация «world4u» (мир для тебя) из Москвы). В этом году в монастырь приехали 13 молодых людей и девушек из России, Испании, Франции, Сербии, Италии, Словакии и Японии. Волонтеры проживали на территории женского монастыря, вместе с сестрами посещали богослужения, знакомились с уставом обители, ее традициями и повседневным укладом жизни. Ребята работали на различных послушаниях – например, делали уборку храма и территории.

Митрополиты Тимасольский Исаия и митрополит Коринфский Дионисий с паломниками Кипрской и Элладской Православных Церквей посетили Новодевичий монастырь. Они познакомились с историей монастыря и архитектурой монастырского ансамбля, помолились у святынь обители. Митрополит Исаия поблагодарил игумению Софию за гостеприимство и в знак благодарности преподнес ей икону святого апостола Андрея с предстоящими святыми Русской Православной Церкви. В этом году на Кипре был освящен первый русский храм в честь Всех Русских Святых – чин освящения храма возглавил митрополит Волоколамский Иларион. В ответ митрополиту Исаие преподнесли икону покровителей Санкт-Петербурга и нашей обители.

По приглашению игумении Иларионы, настоятельницы Константино-Еленинского монастыря, игумения София присутствовала на Патриарших богослужениях обители. Посетив Линтульское подворье монастыря в пос. Огоньки, Святейший Патриарх Кирилл освятил верхний храм Живоначальной Троицы. Игумения Илариона поблагодарила Предстоятеля за освящение обновленного храма. Святейший Патриарх Кирилл освятил также монастырский храм Похвалы Пресвятой Богородицы и совершил всенощное бдение в нем.

Завершаются летние каникулы мам с детьми из монастырского приюта «Благодать» в дер. Большово. «Отдых в Большово» – летняя часть программы благотворительного фонда «Ты не один» и приюта «Благодать». Кроме постоянно проживающих в приюте, на дачу в Большово были приглашены 10 семей выпускников детских домов. В этом году в летней программе участвовали 15 семей с детьми; они имели возможность проживать в загородном доме с условиями, приближенными к домашним. Каждое воскресенье семьи посещали Божественную литургию в Казанском храме пос. Вырицы, молились в часовне Прп. Серафима Вырицкого. Поездки в музей-усадьбу Набокова в Рождествено и Сиверский краеведческий музей расширили представления мам и детей об истории родного края.

В день Происхождения (изнесение) Честны́х Древ Животворящего Креста Господня на подворье Новодевичьего монастыря состоялся престольный праздник. Божественную литургию в день праздника возглавил старший священник обители Димитрий Ерин в сослужении клириков монастыря. Престольный праздник завершился праздничной трапезой. Верующие поздравляли друг друга с праздником, делились главными событиями за прошедший год и славили Христа духовными кантами. В этот же день игумения София провела рабочее совещание с представителями лесного хозяйства. Храм подворья – главный храм лесного хозяйства Российской Федерации. До революции он был дачным храмом училища для глухонемых. Представители лесного хозяйства и игумения обсудили ряд рабочих вопросов.

Завершился круглый стол «Особенности устроения монашеской жизни в городских монастырях», организованный Синодальным отделом по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви и Комиссией Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества». В его работе в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга участвовали 5 архиереев, 42 архимандрита и игумена, 45 игумений, иеромонахи, монахи, иноки – 160 монашествующих из 65 епархий Русской Православной Церкви: России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, из Русской Зарубежной Церкви, братских Поместных Церквей Румынии и Греции. Докладчики затронули животрепещущие вопросы современной монашеской жизни, аспекты духовного окормления насельников монастырей и паломников, что вызвало неподдельный интерес собравшихся и конструктивную дискуссию.

Силами Архива Валаамского монастыря вышел в свет сборник «О духовной жизни и молитве Иисусовой», впервые составленный на основе собранных писем святителя Феофана Затворника, написанных им к схиигумену Герману (Гомзину) и к валаамскому схимонаху Агапию (Молодяшину), писем отца Агапия к отцу Герману и наставлений «О молитве Иисусовой словесно, умно и сердечно совершаемой, составленных схимонахом Агапием и его сподвижниками, просмотренной и исправленной святителем Феофаном, затворником Вышенским». Во 2-й части книги опубликованы беседы С.Н. Большакова с иноками и мирянами о духовной жизни и молитве Иисусовой.

На Московском подворье Валаамского монастыря уже во 2-й раз прошел «День преподобного Германа Аляскинского», организованный Миссионерским братством во имя Преподобного Германа Аляскинского. Согласно программе празднования, состоялась презентация Миссионерского братства и заседание круглого стола. Организаторам удалось собрать в одном помещении представителей передовых миссионерских движений Москвы. После кофе-брейка миссионеры вышли на уличную миссию, а гости мероприятия были приглашены к просмотру фильма о преподобном Германе Аляскинском и фоторепортаже о выставке «Преподобный Герман Аляскинский. Жизненный путь».

Делегация греческих священнослужителей и мирян посетила Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге. Их тепло приветствовали духовенство и прихожане собора. В память о посещении собора митрополит Тамассоский и Оринийский Исаия (Киккотис) преподнес в дар Казанскому собору икону святого апостола Андрея и всех Русских святых, альбомы «Монастыри Кипра» и «Храм в честь апостола Андрея и всех святых, в земле Русской просиявших (история в фотографиях)». 3-й год подряд Владыка Исаия, организатор и участник десятков крупных богословских и культурных конференций на Кипре и за рубежом, приезжает в нашу страну во главе группы паломников – поклониться святыням Русской Православной Церкви. Владыка считает, что первые шаги духовного диалога «Кипр – Россия» – это храмы. Для части русскоязычной общины Лимассола, у которой возникла идея создания своего прихода, Святейший Патриарх Кирилл летом 2012 г. в Лимассоле совершил освящение закладного камня на месте строительства будущего храма.

В местечке Рождество Пушкиногорского района Псковской области прошел 24-й Кутузовский лагерь Русь Санкт-Петербургского округа Витязей. В нем участвовали ребята из дружины при Князь-Владимирском соборе. Лагерь Витязей немыслим без робинзонады – большой лесной игры. Ребята, разбившись на маленькие отряды, обустраивали место стоянки, готовили еду на костре, составляли карту местности и, конечно, искали клад. В этом году робинзонада продлилась 4 дня. Одной из особенностей этого летнего лагеря стало продолжение строительства нового деревянного здания, предназначенного для размещения персонала и гостей.

В Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря Москвы управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял епископов Бежецкого и Весьегонского Филарета (Тверская митрополия), Бирского и Белорецкого Илию (Башкортостанская митрополия); также состоялись встречи с митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином, архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием. Ранее Владыка принял епископов Сызранского и Жигулевского Фому (Самарская митрополия), Ахтубинского и Енотаевского Антония (Астраханская митрополия), Сарапульского и Можгинского Антония (Удмуртская митрополия). Обсуждались текущие вопросы церковной жизни.