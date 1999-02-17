Неделя: 13 новостей православного Урала

В начале сентября в столице Среднего Урала откроется мультимедийный музей «Россия – Моя история». Учебные центры, храмы и благочиния Екатеринбургской епархии намерены включить посещение интерактивной музейной площадки в план нового учебного года. Об этом сегодня шла речь на совещании руководителей епархиальных отделов. Викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений сообщил участникам совещания о том, что Свердловская область стала одним из первых регионов России, где будет открыт мультимедийный музей «Россия – Моя история». Идею создания исторического парка в столице Среднего Урала поддержали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава региона Евгений Куйвашев.

Этим летом певчие капеллы «Октоих» успели совершить уже две паломнические поездки по святым местам России. Недавно дети, их педагоги и родители вернулись из Костромы, где посетили храмы и обители, в том числе в историческом месте, связанном с Царской Семьей. Юные уральцы побывали и на Ярославской земле, где также благовествовали о Царственных Страстотерпцах и постигали историю государства российского через знакомство с бесценным русскими святынями. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла паломническая группа капеллы отправилась в Ипатьевский Свято-Троицкий монастырь – «колыбель» Дома Романовых.

Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбугский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской Иконы Божией Матери в Екатеринбурге. Освящение «духовного форпоста» на улице Восточной станет долгожданным событием для жителей столицы Среднего Урала. Храм Порт-Артурской Иконы Богоматери строится по благословению митрополита Кирилла на историческом месте. Здесь в апреле 1918 года были высажены из поезда Царственные узники: Император Николай II, Императрица Александра Феодоровна и их дочь Великая Княжна Мария. Проект храма был утвержден митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом 21 сентября 2012 года. Первый камень строящегося храма был заложен еще в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поиск пропавшего в годы Великой Отечественной войны самолета ЛИ-2 будет вести специальная экспедиция в районе Нижнего Тагила у горы Старик-Камень, где два года назад были найдены обломки летательного аппарата. В работе экспедиции примут участие представители молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Также в мероприятии будут задействованы члены региональных отделений общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» из Самарской, Курганской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

14 магистрантов 1 курса магистратуры Московского архитектурного института (Государственной академии), кафедры «Храмовое зодчество», вместе с преподавателями совершили этим летом поездку по храмам и монастырям Екатеринбургской митрополии. Они побывали в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, в монастырях Верхотурья, в Невьянске, в музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе, храмах Екатеринбурга. Молодые люди побывали в храме Святого Александра Невского и с удовольствием поработали в реставрирующемся храме в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». За несколько дней они изготовили мозаичную инкрустацию для иконостаса и помогли на росписях.

О том, каким должен быть туристский паломнический маршрут и как правильно оформить заявку на участие в конкурсе на лучший маршрут, объявленном Центром развития туризма Свердловской области и Екатеринбургской епархией, на консультации, прошедшей накануне, рассказали специалисты областного Центра. Напомним, конкурс на лучший туристский паломнический маршрут по Свердловскому региону, стартовавший 1 августа в Екатеринбурге, получил широкий резонанс среди потенциальных участников. Поскольку в первую же неделю в Центр Развития Туризма, пресс-службу и паломнический отдел Екатеринбургской епархии стали поступать многочисленные звонки от желающих принять участие в конкурсе, решено было провести консультацию по особенностям подготовки конкурсных проектов.

В конференц-зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской епархии пройдет круглый стол, посвященный теме «Подростки на приходе. Детско-юношеские патриотические клубы». В рамках обсуждений будет представлен проект турниров «Русский силомер», разработанный на основе оригинальной системы специально для воскресных школ. На круглом столе участники из разных городов Уральского региона рассмотрят проблемы и перспективы различных форм участия подростков в приходской жизни, существующий опыт организации юношеского досуга в рамках патриотического воспитании.

Для нужд храма и по заказу прихожан «Успенская трапеза» прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе г. Екатеринбурга каждую неделю стряпает пирожки, вареники и другие кондитерские изделия. К участию в благом деле приглашают всех, кто хотел бы потрудиться во славу Божию. Гибкий график работы позволяет подобрать оптимальный режим для каждого. Домашняя выпечка производится в теплой и дружелюбной атмосфере, за молитвой и общением. Выпечка печенья происходит 1 раз в неделю, лепка вареников и пирожков – 2 раза в неделю.

В рамках обучающих курсов отдела социального служения Екатеринбургской епархии и Синодального отдела по благотворительности для коллег из епархий Уральского и Сибирского федеральных округов, специалисты отдела расскажут о проекте «За други своя», который в этом году получил грантовую поддержку Президента РФ. Напомним, программа нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения для детей от 7 до 16 лет уже не первый год активно реализуется в епархии. В рамках проекта организуется целый комплекс просветительских и туристических мероприятий, которые проводятся в течение всего года. В этом году программа проекта была отмечена Фондом президентских грантов и будет представлена специалистами социального отдела Екатеринбургской епархии как опыт успешной работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей.

Уже больше 10 лет в дни летних каникул приход во имя Святых Апостолов Петра и Павла города Полевской организует на берегу реки Чусовой детский православный летний лагерь для школьников со всего региона. В этом году на смене лагеря отдыхали более сотни детей вместе с педагогами и наставниками. Опыт благочиния по организации будет представлен на одной из секций XIII Съезда законоучителей. Доклад «Современная концепция православного лагеря: цели и задачи» будет представлен руководителем лагеря «Скиния» иереем Никитой Заболотновым, клириком храма Святых Апостолов Петра и Павла города Полевского в учебном классе Иоанно-Предтеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга в рамках секции «Организация летнего досуга».

В живописной деревне Колюткино Каменского района стартовала вторая летняя экспедиция проекта «За други своя» под названием «Благодатный дом». 52 школьника из разных городов региона отправились в экспедицию. Все десять дней с ребятами будут работать профессора высшей школы, педагоги, психологи, и стажеры. В рамках экспедиции также пройдут встречи со священниками и учеными. Кроме того для ребят будут организованы двухдневный сплав, спортивные игры, «школа выживания», занятия по рукоделию, трудовые десанты, концерты, спектакль, уроки по русским нравственным традициям, на которых поговорят с ребятами о целомудрии и подвиге, любви и честности.

В Духовно-просветительском центре прихода во имя Святого Преподобного Серафима Саровского Чудотворца г. Екатеринбурга (ул. Ясная, 3) организовали детский кукольный театр. Занятия с куклами для детей – это не только интересное и полезное времяпрепровождение, окрашенное положительными эмоциями, но и важный учебный процесс, в результате которого ребенок получает коммуникативные навыки и развитие речи, формирует внутреннюю культуру, уважение друг к другу и ответственность, а также развивает эстетические чувства, творческие способности, воображение и самостоятельность мышления. К участию в детском кукольном театре приглашают детей от 7 до 9 лет. Встречи проходят 1 раз в неделю по воскресеньям в течение одного академического часа.

В храме во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира г. Екатеринбурга после отпускного периода возобновился цикл бесед прихожан с православным психотерапевтом Вячеславом Боровских. Очередное занятие прошло в минувший четверг после чтения акафиста Пресвятой Богородице в честь ее иконы «Неупиваемая Чаша». Участники встречи подвели итоги предыдущих бесед и еще раз поговорили о духовных корнях различных зависимостей. По убеждению Вячеслава Владимировича, имеющего многолетнюю клиническую практику работы с зависимыми больными, первым шагом по преодолению страстей (а любая зависимость – это проявление той или иной страсти) является обращение к Богу, поскольку только собственными силами человек не сможет преодолеть недуг.