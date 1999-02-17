Неделя: 43 новостей православной России

Православное молодежное движение «Аксиос» Елабужского благочиния Казанской епархии, добровольческий центр «Волонтер» и общественная организация «Трезвая Елабуга» продолжают поездки по Елабужскому району – они оказывают посильную помощь православным храмам. Состоялась поездка в с. Лекарево – добровольцы скосили бурьян и привели в порядок территорию, прилегающую к Крестовоздвиженскому храму. В молитвенном доме, расположенном рядом с церковью, они вымыли полы, стены и окна, покрасили маковку с крестом и часть кровли здания.

Ежегодно в августе, перед началом нового учебного года, в ГБОУ ДПО ТОИУУ Твери проходят августовские педагогические мероприятия. Тема их в 2017 г. – «Новая экосистема образования». На одной из образовательных площадок института состоялся мастер-класс на тему: «Включение православной культуры в содержание дошкольного образования», организованный и проведенный специалистами ГБОУ ДПО ТОИУУ и сотрудниками ОРОиК Тверской и Кашинской епархии. Цель его – выявить лучшие педагогические практики, проблемы и перспективы включения православной культуры в систему дошкольного образования.

В день праздника Преображения Господня на территории Свято-Сергиевского храма Тулы прошла организованная молодежным отделом Тульской епархии благотворительная акция «Белый цветок», призванная помочь собраться в школу пациентам детского отделения клинической психиатрической больницы и малоимущим семьям, напомнив тем самым людям о важности дел благодарения. «Сегодняшний день объединил два праздника – торжество Преображения Господня и нашего желания преображаться внутренне, совершая добрые дела, – пояснил суть акции “Белый цветок” руководитель молодежного отдела епархии протоиерей Вячеслав Ковалевский. – Продолжить традицию, положенную Царской Семьей более ста лет назад, и внести свой вклад в общую “копилку” добра, неописуемо просто – для этого надо всего лишь приобрести у волонтеров белый цветок или иной символ акции за любое посильное пожертвование. Благотворительная акция «Белый цветок» проводится сегодня по всей стране и во многих храмах. Жертва на помощь другим людям бывает разной и каждый сам определяет меру – кто-то помогает делами, кто-то молитвой или деньгами, а иные и всем сразу».

Состоялось освящение поклонного креста и места, где будет построен храм в честь Царственных Страстотерпцев, в закладываемом новом микрорайоне «Губернский» – ровно через 100 лет после вынужденного пребывания семьи Николая II в Тюмени. Чин возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в сослужении духовенства. Перед освящением в Богородице-Рождественском монастыре была совершена Божественная литургия. Служение ее возглавил Владыка Димитрий.

В урочище Паздеры Ижевской епархии, возле мужской монашеской общины Тихвинской иконы Божией Матери прошел VI межрегиональный фестиваль православной молодежи «Реки воды живой». За 4 дня работы он собрал более 120 представителей молодежных движений епархий и православных приходов. В программу вошли мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, творческие концерты, капустники и живое общение у костра. В последний день фестиваля вместе с его участниками помолился митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. В храме Тихвинской Иконы Пресвятой Богородицы он возглавил Божественную литургию в сослужении духовенства Ижевской епархии.

В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе г. Ульяновска состоялось открытие проекта «Святой благовест несохранившихся храмов Симбирской земли», нацеленного на воссоздание утраченного духовного наследия края: в рамках реализации просветительской программы разработана туристическая экскурсия по местам нахождения разоренных святынь, подготовлена передвижная выставка фотографий разрушенных храмов. Каждая фотография экспозиции сопровождается описанием храма рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля, что позволяет приобщиться к истории Православия слабовидящим и незрячим людям. Более глубокому изучению и осмыслению истории способствуют и представленные на выставке аудиогиды.

В Хабаровск принесен ковчег с мощами 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской. В Хабаровск он доставлен из Москвы в сопровождении настоятеля Свято-Успенского архиерейского подворья протоиерея Сергия Шуталева и клирика храма Святителя Иннокентия Иркутского иерея Стахия Вертилецкого. После встречи началось праздничное богослужение – всенощное бдение праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ковчег с мощами новомучеников и исповедников будет пребывать в Спасо-Преображенском кафедральном соборе до 28 августа, а 29 и 30 августа – в Свято-Петропавловском женском монастыре.

Православная молодежь Чебаркуля в очередной раз участвовала в «Гонке героев». Военно-спортивное состязание состоялось на полигоне «Азов» Чебаркульского гарнизона. Проект проводится при поддержке Министерства обороны, он призван возвышать патриотический дух россиян. Команды преодолевают полосу препятствий, разработанную для тренировок специальных подразделений российской армии. В составе двух взводов юноши и девушки православного объединения «Преображение» преодолели трассу протяженностью более 9 км и около 30-ти сложных препятствий. «Гонка героев» стала серьезным испытанием силы воли и характера.

Накануне ежегодных августовских совещаний педагогических работников в храме Новомучеников и Исповедников Российских г. Чебоксары прошел круглый стол «Воспитание духовной культуры – базовая ступень в формировании гражданина». Он проведен Чувашским республиканским институтом образования совместно с Общественным советом Церковно-исторического музея при названном храме. Модераторами выступили доцент кафедры дошкольного и начального образования доцент А.Р. Федорова, заведующий Центром духовно-нравственного развития личности доцент С.П. Руссков. Благословил работу круглого стола настоятель храма архимандрит Гурий (Данилов), он поздравил всех с праздником изнесения Честных Древ животворящего Креста Господня

В Ярославле прошел юбилейный XXV Международный фестиваль искусств «Преображение». Организаторы его – Ярославский государственный историко-архитектурный художественный музей-заповедник и Ярославская государственная филармония; основной площадкой стал музей-заповедник. Открытие фестиваля прошло в Концертном зале им. Л.В. Собинова. Традиционно концерты пройдут в храмах Ярославля – Успенском кафедральном соборе, Казанской Иконы Божией Матери женского монастыря. В общественно-культурном центре Рыбинска в рамках фестиваля состоялся концерт филармонической хоровой капеллы «Ярославия».

В «Школе матери и ребенка» в женской консультации «БУ ХМАО-Югры НОКБ им. В.И. Яцкив» г. Нефтеюганска катехизатором В.Рычихиным по благословению настоятеля прихода храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) иерея Олега Саватеева проведена плановая еженедельная лекция для беременных женщин. Тема ее – «Духовно-нравственные ценности семьи». Лектор рассказал о христианском взгляде на семью, о любви, деторождении, духовном возрастании человека, а по окончании лекции ответил на вопросы.

Клирик Преображенского кафедрального собора г. Якутска иерей Виталий Беликов в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) участвовал в открытии выставки, посвященной 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Тематическое собрание работ, представленных на выставке, определило ее название – «Евангельские мотивы Тимофея Степанова». Открытие выставки предварял концерт хора храма Рождества Богородицы под управлением регента Е. Беляковой. В якутском изобразительном искусстве творчество Т.А. Степанова занимает особое место. За 20 лет творческой деятельности он создал сотни больших полотен, составляющих серии картин, преломляющих в живописном варианте героический эпос–олонхо, шаманизм и христианство, проблемы экологии.

Завершилась традиционная ежегодная поездка на Телецкое озеро воспитанников воскресной школы при барнаульском храме Свт. Димитрия Ростовского. Всего участвовали в ней около 45 человек. Ребята вместе с родителями, руководителем воскресной школы Е.В. Лебедевой и духовником иереем Симеоном Шашковым 3 дня жили в с. Артыбаш, недалеко от местного храма. Они участвовали в богослужениях, читали акафисты святым угодникам Божиим, ходили на Исповедь и причащались Святых Христовых Таин, побывали на водопадах, сходили на Третью речку и на святой источник Преподобного Макария.

Брянская епархия

По благословению митрополита Брянского и Севского Александра состоялась социально-адресная акция «Благое дело» в Жуковском благочинии епархии. Цель акции – посетить семьи в которых есть дети с тяжелыми формами заболеваний, поддержать родителей духовно и материально. Люди, страдающие от различных заболеваний, в том числе тяжелых и неизлечимых, становятся предметом особой заботы Церкви: она совершает ежедневные соборные молитвы о даровании болящим здравия и спасения, оказывает посильную материальную помощь.

В праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, в пос. Свень Брянского района был освящен поклонный крест. Чин освящения совершили благочинный Брянского районного округа иерей Константин Серенков и настоятель храма в честь Свенской Иконы Божией Матери п. Свень иерей Михаил Старокожев. Крест установлен перед въездом в поселок на участке, выделенном под строительство нового каменного храма; изготовили и установили его прихожане.

В Брянске состоялись мероприятия, посвященные 76-й годовщине выхода в свет 1-го номера газеты Брянского фронта «На разгром врага». В рамках обширной программы в областной библиотеке имени Ф.И. Тютчева был проведен мастер-класс секретаря Союза журналистов России Р. Серебряного; наряду с представителями районных и областных СМИ в нем участвовали и сотрудники информационно-издательского отдела епархии. Мастер-класс был посвящен теме взаимодействия СМИ с социальными сетями и вызвал живой интерес у журналистов. Затем состоялась экскурсия в музей истории Брянского фронта, расположенный в школе №60.

В Брянске открылся фестиваль доброго кино, яблок и меда «Яблочный Спас» – торжественная церемония состоялась в Брянском областном театре для детей и юношества. Перед зрителями выступил среди других ее участников хор воспитанниц детского приюта «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре г. Малоярославца. 3-й по счету фестиваль проводится по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. Почетным гостям преподнесли символы праздника – хрустальные яблоки, изготовленные мастерами Дятьковского хрустального завода.

Воронежская епархия

В СИЗО №№ 1 и 3 и ИК №№1 и 2 и областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Воронежской области проведены занятия на тему «Исламоведение». Цель занятий – повышение профессиональных навыков личного состава пенитенциарных учреждений, в чьи должностные обязанности входит работа с осужденными, в том числе исповедующими ислам. В обсуждении участвовал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими, председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Владимир Рубан.

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского в новом помещении цеха «народных обедов» в г. Воронеже прошли плановые фасовки. Продукты для них закуплены и доставлены в цех при содействии Благотворительной организации «Фонд продовольствия „Русь”» на средства, собранные в сетях ресторанов «KFC». За две смены было подготовлено 400 сумок с продуктовыми наборами общим весом 1 400 кг. Вся продукция передана в многодетные семьи, благотворительную столовую, одиноким пенсионерам, инвалидам и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Волонтеры Православного молодежного центра «Левобережный» трудились в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Ежегодное посещение древней обители, по праву именующейся сердцем России, уже давно стало для молодежи городского Левобережного благочиния доброй традицией. Волонтеры трудились в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия, занимались фасовкой социальных обедов и лепили из пластилина заготовки игрушек для детей. Было время и для духовной беседы с отцом Захарией (Шкурихиным), одним из самых почитаемых в лавре духовников. Руководство ПМЦ благодарит за гостеприимство и заботу наместника лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста (Гузикова), руководителя Социальной службы монастыря монаха Парфения (Котова), руководителя волонтерского служения в лавре О. Звереву и насельников обители.

Улан-Удэнская епархия

Закончил свою работу лагерь витязей «Русь – 2017», проходивший на берегу Байкала. В этом году он собрал более 50 участников из Бурятии и Иркутска. За время смены в лагерь приезжали несколько священников не только из Бурятии, но и из Иркутска – это протоиерей Марк Косолапов (настоятель Александро-Невского храма г. Иркутска), иерей Олег Литкевич (храм Входа Господня в Иерусалим) и протоиерей Александр Абидуев (начальник Байкальского округа Национальной организации витязей). Отдельным событием была БВИ (большая витязьская игра), проходившая под кодовым названием «Золото Колчака», посвященная воспоминанию событий столетней давности. Хочется поблагодарить всех участников, организаторов и родителей, помогавших провести этот лагерь.

В автономном учреждении стационарного социального обслуживания «Улан-Удэнский комплексный центр „Доверие”» состоялось собрание актива прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы. Его открыл ключарь храма иерей Георгий Кривосудов, а темой стало подведение итогов 7-и месяцев года у добровольческого движения православной общины для оказания попечения об одиноких пожилых людях и инвалидах. Главная задача добровольцев – духовное развитие проживающих в интернате (на сегодня 178 из 300 человек относят себя к православным христианам). Как известно, уход за пожилыми и инвалидами требует большого терпения, от нехватки которого часто случается профессиональное выгорание и человек становится бесчувственным к немощам ближних, поэтому клириком храма иереем Олегом Беломестных была проведена лекция-беседа с персоналом центра «О христианском отношении к инвалидам».

В Улан-Удэ состоялась торжественная встреча участников мотопробега «Добро». Участники мотопробега – байкеры Читы, Улан-Удэ, Иркутска – собирают благотворительную помощь по различным организациям и развозят ее по детским домам. Окормляющий байкеров Улан-Удэ иерей Рустик Сидинкин совершил краткий молебен с освящением мотоциклов и сопровождающей мотопробег техники.

По инициативе епархиального Отдела утверждения и сохранения трезвости и РОО «Трезвение» состоялся XIII региональный слет «Трезвение – путь к спасению». Местом проведения его в этом году стал Свято-Ильинский приход г. Улан-Удэ, а главной темой – «Воспитание детей в современном мире»: как воспитать детей в Православной вере, предотвратить интернет-зависимость, что противопоставить культу потребления и гедонизма, что такое истинный патриотизм, и шла речь на посвященных этим вопросам семинарах и круглых столах. Наибольший интерес родителей вызвало выступление к. пед. н. Н.И. Голавской – ее лекция «Как научить ребенка быть счастливым?» стала достойным завершением всей просветительской программы слета. Активно участвовал в работе слета ветеран трезвенной деятельности протоиерей Олег Матвеев.

Читинская епархия

Новый детский игровой городок появится в ближайшее время в Петровске-Забайкальском: около 2-х месяцев назад прихожане Покровского собора г. Петровска-Забайкальского решили создать условия для интересного отдыха детей, средства на реализацию проекта удалось собрать благодаря сайту «Начинание». Планируется установить две специализированные площадки для детей разного возраста. Игровой комплекс будет сертифицирован и безопасен, площадка будет открыта абсолютно бесплатно для детей прихожан Покровского собора и всех желающих.

С 6 по 11 сентября 2017 г. в г. Чите пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», где будут представлены крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви из России, Беларуси, Греции, Палестины, Украины. Там можно будет приобрести церковную утварь, иконы, продукты пчеловодства и многое другое. Впервые на выставке будет представлена экспозиция из монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма «Исторический перелом эпох – заговор и отстранение Царя Николая II от власти в 1917 г.».

В праздник Преображения Господня епархиальные миссионеры посетили «Краевой специализированный Дом ребенка №1» г. Читы, поздравили с праздником и передали подгузники и игрушки, собранные неравнодушными читинцами для маленьких воспитанников учреждения, а также освященные яблоки, которые специально освятили на праздничном богослужении в храме Рождества Иоанна Предтечи.

В праздник Преображения Господня председатель Миссионерского отдела Читинской епархии, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи иерей Антоний Горбунов посетил социальный приют Забайкальского края. Священник поздравил подопечных и сотрудников с Преображением Господним (Яблочным Спасом), подарил освященные яблоки и журналы «Душа», пожелал душевного и телесного здоровья, счастья, мира в душе и терпения.

Орловская епархия

Стартовала 2-я акция по раздаче продуктовой гуманитарной помощи нуждающимся в рамках совместного проекта отдела церковной благотворительности и социального служения епархии и московских продовольственных и благотворительных фондов. Помощь предназначается нуждающимся – престарелым и одиноким пенсионерам, многодетным семьям и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 1-ю акцию партия детского питания весом около 6 т была раздана более чем 500 семьям. Часть гуманитарного груза была доставлена в Ливны, Мценск и Болхов, где нуждающиеся тоже получили помощь.

В Орловском краеведческом музее откроется выставка работ греческих фотохудожников «Православная Эллада» – совместный проект Творческого союза «Фотоискусство» и Греческого фотографического общества, при поддержке FIAP и Муниципалитета города Кавала (Греция): работы российских фотохудожников показываются в Греции, а греческих – в России. Выставку фотохудожников Греции уже посмотрели жители Нижнего Новгорода и Феодосии. В Орловском краеведческом музее представлено около 50 фоторабот членов греческого фотографического общества, посвященных различным сторонам православной жизни в Греции.

Завершилась 6-я Всероссийская парусная студенческая регата «Регион 57», посвященная Дню города Орла, 350-летию Государственного кораблестроения и 200-летию памяти святого адмирала Федора Ушакова. Соревнования прошли на озере Светлая Жизнь. Турнир организован при участии соучредителя орловского православного молодежного братства во имя Георгия Победоносца. Для молодых людей была организована обширная культурная и просветительская программа, знакомившая с патриотическим и духовным наследием русских военачальников и флотоводцев, один из которых – святой праведный адмирал Феодор Ушаков.

На территории мужского монастыря Святого Кукши Мценского района для детей и подростков проходил детский православный палаточный слет «Владимирская Русь. Глава III: Слово о полку Игореве», организованный по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония. В центре идеи проекта – воссоздание православного уклада жизни в разновозрастном коллективе, «погружения» в историю Руси XI века в ходе военно-исторической игры; каждый из ежегодных лагерей посвящен определенной теме. На этот раз история была связана со знаменитым Игорем Святославичем, князем Новгород-Северским, героем «Слова о полку Игореве».

Нижегородская епархия

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре побывала группа православных паломников из Франции во главе с протоиереем Иннокентием Вио – настоятелем трех храмов на юго-западе Франции: Спаса Нерукотворного в Пюилубаре, Преподобного Серафима Саровского в Бордо и Иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Лиможе. В Дивееве паломники молились на богослужениях, совершили экскурсии по монастырю и двум музеям, искупались на святых источниках, съездили к Пузинским новомученицам в храм с. Суворово. Из Дивеева французские паломники отправились в Оптину пустынь и Троице-Сергиеву лавру.

В нижегородской женской ИК №2 пребывала икона Божией Матери «Страстная» из Крестовоздвиженского монастыря. Она была установлена в храме во имя Преподобной Марии Египетской, расположенном на территории учреждения. Перед святым образом был совершен молебен с акафистом. Богослужение возглавил руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с УИС иерей Алексий Калугин в сослужении клириков Автозаводского благочиния. Осужденным, пришедшим на богослужение, были розданы иконки и сладкие подарки. Поклониться чудотворному образу пришли более 300 осужденных женщин.

В день двунадесятого праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви, расположенной в Молитовском благочинии Нижнего Новгорода, состоялись торжества, посвященные ее 200-летию. Из истории прихода, которая насчитывает 400 лет, известно, что каменная церковь, сохранившаяся до наших дней, была построена на месте деревянных храмов, уничтоженных пожарами в начале XIX века – Спасо-Преображенского и Никольского. Юбилейные торжества одного из самых почитаемых храмов города возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Пермская епархия

Завершился традиционный Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход, организованный по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского. Более 1 000 паломников из разных регионов России и зарубежья, после 6-дневного пути, прибыли в Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. В обители участников крестного входа встретили и. о. наместника Белогорского монастыря иеромонах Дорофей с братией. После обеда, подкрепив силы, паломники приняли участие во всенощном бдении в канун дня памяти преподобного Серафима Саровского. На протяжении всего крестного хода паломников сопровождал настоятель Илиинского храма пос. Юг протоиерей Петр Шошин.

По благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, сотрудники отдела социального служения Пермской епархии посетили Еловский психоневрологический интернат в пос. Фаор Еловского района Пермского края. Руководителя отдела священника Димитрия Таранченко и его помощников встретил руководитель интерната А. Крылосов. Над 14 пациентами интерната, которые сами пожелали покреститься и с нетерпением ждали приезда дорогих гостей, было совершено таинство Крещения. Все приняли участие в молебне святому великомученику и целителю Пантелеимону. После молебна отец Димитрий поздравил пациентов и сотрудников с праздником, с принятием святого Крещения, передал добрые пожелания и сладкие подарки от Владыки Мефодия.

Состоялась встреча врио губернатора Пермского края М. Решетникова с членами Межконфессионального консультативного комитета края. Участники обсудили результаты работы краевых властей в социальной сфере края и определили направления сотрудничества в решении приоритетных задач развития региона. Было отмечено, что правительство края будет и дальше поддерживать важнейшие культурные проекты, восстанавливать культовые здания, объекты наследия разной конфессиональной принадлежности.

В 10-ю Неделю по Пятидесятнице Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, совершил великое освящение храма во имя Преподобного Серафима Саровского в Бахаревском Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском женском монастыре и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Накануне Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Петропавловская епархия

10 лет назад, в 2007 г. Священный Синод Русской Православной Церкви издал указ об образовании Свято-Пантелеимонова мужского монастыря епархии. На престольный праздник обители епископ Вилючинский Феодор возглавил Божественную литургию в храме Целителя Пантелеимона. Его Преосвященству сослужили протоиерей Виктор Музыкант, руководитель социального отдела Камчатской епархии, и братия монастыря. В этот день храм посетили пациенты домов-интернатов: Паратунского для престарелых и инвалидов и Елизовского – психоневрологического типа (пос. Ягодный).

Иерей Роман Никитин со звонарем епархии Н. Дорониным отправились на приходы в Мильковской район: в с. Лазо – на престольный праздник, а в Атласово и Таежном – на встречи с прихожанами и богослужения. В Одигитриевской общине с. Лазо этот день отметили ценным начинанием – провели первую Евангельскую беседу; отныне в каждый приезд священника будет выделяться время на занятие по Священному Писанию с прихожанами.

На Камчатке прошел 5-й этап международной экспедиции «Путь святителя Иннокентия (Вениаминова)». Она посвящена личности выдающегося миссионера XIX в., вошедшего в историю как просветитель народов Сибири, Приамурья, Якутии, Камчатки и Аляски. Основная цель проекта – увековечение его памяти. Экспедиция открылась в 2014 г. в Иркутской области. Ее участники – международная команда пловцов-экстремалов. Далее она отправится на Аляску, где планируется совершить паломничество по православным храмам и провести несколько заплывов. Кроме того, из каждого российского региона-участника в храм Святителя Иннокентия на Аляске везут икону.

В пос. Каменское установлены первые сваи на территории, выделенной под строительство храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Насельник Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, иеромонах Рафаил, в ходе миссионерской поездки провел строительные работы, включающие в себя установку свайного поля для строительства.