В сентябре жителей Екатеринбурга ожидает немало интересных церковных событий и праздников

Екатеринбург, 29 августа, «Православная газета». 8 сентября - День Ангела у тех, кто назван в честь святой мученицы Наталии;

11 сентября - в монастырских храмах будут совершены богослужения в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи (этот день по древней традиции постный);

12 сентября - День святого Александра Невского – главный праздник Ново-Тихвинской обители и его храма, названных в его честь. Всех желающих приглашают на торжественное богослужение. В храме Ново-Тихвинского женского монастыря находится частица мощей этого святого, которому можно заказать молебен с акафистом (он совершается каждую среду).

15 сентября сестры Ново-Тихвинской обители проведут акцию «Банк зимних вещей». Все желающие могут принести в монастырскую Службу социальной помощи новые детские зимние вещи и обувь. Подробнее об акции можно узнать на странице Службы социальной помощи ВКонтакте.

19 сентября - День Ангела у тех, кто назван в честь Архангела Михаила. Можно поздравить близких открыткой.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день называют «главизной нашего спасения», т.е. началом спасения, началом Нового Завета. Всех желающих приглашают на богослужения в монастырские храмы;

25 сентября - День святого праведного Симеона Верхотурского, которого очень почитают на Урале. По молитвам праведному Симеону и в наше время происходит множество исцелений, в том числе от онкологических заболеваний, слепоты и других тяжелых недугов. Торжества пройдут на всех подворьях Ново-Тихвинского монастыря, в том числе - Свято-Симеоновского в селе Меркушино – на место жизни и подвига святого праведного Симеона. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы поклониться святому Симеону, отдохнуть душой и насладиться красотой уральской природы;

27 сентября - Воздвижение Животворящего Креста Господня. Это один из двенадцати главных праздников Православной Церкви. В этот день в храмах совершается очень красивый обряд. Всех желающих приглашают на праздничные богослужения в храмы обители;

29 сентября - День Ангела у тех, кто назван в честь святой Людмилы Чешской;

30 сентября - День Ангела у тех, кто назван в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (поздравительная открытка.

В швейной мастерской Ново-Тихвинской обители вышивают иконы Спасителя, Божией Матери и святых. Вышитые иконы – запоминающийся подарок близким на день Ангела, юбилей, день свадьбы и другие праздники. Это прекрасное украшение дома и офиса, хороший подарок храму или священнику. Посмотреть иконы, которые вышивают в Ново-Тихвинском монастыре.