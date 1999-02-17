Тавдинский храм посетила омбудсмен Свердловской области

Екатеринбург, 29 августа, «Православная газета». В минувшую среду храм во имя святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца города Тавды Тавдинско – Туринского благочиния Каменской епархии посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Настоятель Николаевского прихода протоиерей Сергий Циммер провел для Татьяны Георгиевны экскурсию по храму, во время которой рассказал о местных святынях и познакомил с историей прихода.