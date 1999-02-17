«Школа доброты» продолжает сбор средств на подготовку к школе детей из малоимущих семей

Екатеринбург, 29 августа, «Православная газета». Одной из площадок для проведения благотворительной акции «Школа доброты», направленной на подготовку детей из малоимущих семей к новому учебному году, стала акватория городского пруда г. Екатеринбурга у театра Драмы. Волонтеры и сестры милосердия общались с горожанами и приглашали поучаствовать в добрых делах. В мероприятии приняли участие свыше 300 гостей праздника, и каждому из них сестры милосердия дарили белый цветок ручной работы. Имена всех желающих сестры вносили в список поминовения на благодарственном молебне. В результате акции удалось собрать 23 884,5 рубля, которые направили на подготовку к школе детей из малоимущих семей. Помочь таким семьям с покупкой канцтоваров и школьной одежды можно в течение всего сентября. Чтобы принять участие в благотворительной акции «Школа Доброты», нужно отправить смс-сообщение со словом ШКОЛА пробел СУММА пожертвования на короткий номер 3443. Телефон Православной службы милосердия: (343) 200-07-04.