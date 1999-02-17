Координационный совет Невьянского готовится к празднованию 400-летия села

Екатеринбург, 29 августа, «Православная газета». В минувшую пятницу в сельской администрации села Невьянское Алапаевского благочиния провели координационный совет, в работе которого приняли участие представители сельской и законодательной власти, общественности, предприниматели и другие. Повесткой дня стало обсуждение грядущего юбилея – 400-летия со дня образования села. В связи с событием приняли решение организовать оргкомитет, первое заседание которого пройдет в сентябре. Другим важным вопросом стало восстановление часовни в деревне Ключи - местное население намерено продолжить ее реставрацию при участии Думы и Общественной палаты. Также запланировали строительство трех объектов - спортивного, культурно-массового и музейного назначения. Глава сельской администрации взяла на себя обязательства уточнить местонахождение территорий для строительства и благоустройства объектов, с учетом интересов населения.