Добровольцы прихода во имя святителя Луки провели акцию «Построим храм вместе»

Екатеринбург, 29 августа, «Православная газета». Волонтеры храма во имя святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) г. Екатеринбурга провели акцию «Построим храм вместе» рядом с крупнейшей в городе травматологической больницей № 36 Компрессорного микрорайона, где возводится храм во имя святого врача. Сразу после совершения Божественной литургии добровольцы предлагали жителям микрорайона приобрести «именные кирпичики» — специальные свидетельства о пожертвовании на строящийся храм, а также бесплатно раздавали всем желающим последний выпуск «Православной газеты» Екатеринбургской епархии.

Пожертвование на «именной кирпичик» – это не только бесценная память о тех, кто помог построить храм, это еще и сугубая молитва перед Богом за такого человека, его родных и близких, усопших родственников. Это прекрасный подарок каждому христианину на день Крещения, именины, великие праздники. В последние несколько лет в России постепенно возрождается старинная традиция возведения храмов «всем миром» — по кирпичику. Так возводится и храм во имя святителя Луки Крымского. Имя каждого жертвователя вносится в специальную церковную книгу для вечного поминовения на Божественной литургии. За человека, чье имя указано на «именном кирпичике», молятся на каждом богослужении, как за строителя, до тех пор, пока будет стоять храм.