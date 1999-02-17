Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской иконы Божией Матери в Екатеринбурге

Во вторник 29 августа 2017 года Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбугский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской иконы Божией Матери в Екатеринбурге. Освящение «духовного форпоста» на улице Восточной станет долгожданным событием для жителей столицы Среднего Урала.

Храм Порт-Артурской иконы Богоматери строится по благословению митрополита Кирилла на историческом месте. Здесь в апреле 1918 года были высажены из поезда Царственные узники: император Николай II, императрица Александра Феодоровна и их дочь Великая княжна Мария.

Проект храма был утвержден митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом 21 сентября 2012 года. Первый камень строящегося храма был заложен еще в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, управляющим делами Московской Патриархии.

29 августа 2015 года в строящемся Порт-Артурском храме, не имеющем тогда ни алтаря, ни икон на стенах, ни даже электричества, состоялась первая Божественная литургия, которую возглавил Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На сегодняшний день сегодня в храме завершены внешние отделочные работы, возведен новый иконостас, храм благоустроен изнутри. Богослужения совершаются каждую субботу, в воскресение и в праздничные дни.

По словам духовенства, приход храма большой, учитывая, что полноценная церковная жизнь здесь только начинается. Много детей, которые занимаются в воскресной школе, скаутском клубе.

Прихожане благоговейно почитают подвиг Царской семьи. Дважды в месяц, 17 и 29 числа, в строящемся храме совершаются молебны с акафистами святым Царственным страстотерпцам и иконе Божией Матери «Порт-Артурская». Как рассказал настоятель храма иерей Петр Козулин, на протяжении всего времени строительства прихожане и духовенство совершали молебны в храме и у поклонного креста, установленного в память о святых Царственных страстотерпцах еще в 2008 году участниками всероссийского крестного хода «Под звездой Богородицы».

Подобно тому, как Порт-Артур расположен на восточных рубежах нашей отчизны, так и екатеринбургский храм Порт-Артурской иконы Божией Матери расположен на улице Восточной и является духовной крепостью, молитвенной защитой нашего города, отмечают в приходе.

Главная святыня храма – копия списка чудотворной иконы Божией Матери «Порт-Артурская», рассказали нашему корреспонденту в приходе. Этот список был утерян и спустя какое-то время обретен в Иерусалиме, а копия с него направлена в Екатеринбургскую епархию. Эта святыня пользуется особой любовью прихожан.