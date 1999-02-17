Лучшие творческие коллективы Свердловской области стали участниками «Лялинское поречье»

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». На Пятый областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье» в обновленный городской парк Новой Ляли съехались 39 певческих коллективов из 19 населенных пунктов Свердловской области. В течение пяти часов над рекой Лялей звучали русские народные, плясовые, татарские, башкирские, немецкие, казачьи песни. Среди почетных гостей – представители областной и местной власти, духовенство Нижнетагильской епархии. Фестиваль, ежегодно собирающий на одну концертную площадку лучшие творческие коллективы Свердловской области, открыл лауреат премии губернатора Свердловской области, кавалер Дружбы народов народный артист России Иван Пермяков. Настоятель прихода Воскресения Христова в городе Новая Ляля иерей Николай Мелехин благословил присутствующих.

В течение всего фестивального дня в городском парке работала выставки работ мастеров народного творчества, а также - экспонатов фонда новолялинского краеведческого музея «Прогулки по парку в стиле 60-х годов» и «Парк из прошлого. Фото 20 века». Все желающие посетили мастер-классы по изготовлению сувениров. Специалисты библиотек организовали для публики культурно—познавательную программу «Библиоассорти». Новолялинский центр культуры провел для детей игровую-развлекательную программу, а сотрудники новолялинского Дома культуры подготовили тематические стилизованные подворья, где дарили посетителям сувениры и угощали разносолами.