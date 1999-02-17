Воскресная школа при Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе объявила набор учащихся

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». В преддверии нового учебного года воскресная школа Иоанно-Предтеченского кафедрального собора г. Екатеринбурга приглашает к обучению всех желающих получать знания о Боге. Открыты подготовительные классы для детей в возрасте 5-6 лет, 7-8 лет и 9-13 лет, с минимальным сроком обучения 4 года. День открытых дверей в воскресной школе состоится 17 сентября в 12-00. По плану занятия начнутся 24 сентября. Основанием для зачисления детей в школу станет письменное прошение родителей или их законных представителей, по форме установленного образца. Телефон руководителя ЦПШ врио старшего священника Иоанно–Предтеченского архиерейского подворья иерея Павла Кононенко: 8 (902) 266-51-17.