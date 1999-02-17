Дипломы Православной учительской семинарии выпускники получили на съезде законоучителей

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». XIII съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии собрал на одной образовательной площадке 893 человека, в том числе 179 священников из 434 приходов Екатеринбургской митрополии и других митрополий. Торжественное вручение дипломов выпускникам Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского) состоялось в первый день работы съезда. Молодые специалисты стали свидетелями подписания Плана совместных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской епархий на 2017-2018 учебный год. Свою будущую деятельность выпускники учительской семинарии посвятят образованию в воскресной школе, в котором не последнее место займет историческая память о святых Царственных страстотерпцах и их подвиге.