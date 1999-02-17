Казаки хутора Черноусовский помогли отремонтировать трапезную Свято-Троицкого храма

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». Прихожане и казаки хутора Черноусовский приняли участие в ремонте трапезной храма в честь Святой Троицы села Черноусово. На предложение помочь казаки откликнулись сразу и потрудились на славу – разобрали в трапезной старый прогнивший пол, убрали лишнюю землю, засыпали площадку отсевом и щебенкой для дальнейшего бетонирования. После ударной работы казаков угостили вкусным обедом, приготовленным прихожанками храма.