Туристический поход в с. Исетское посвятили 100-летию Октябрьского переворота

Екатеринбург, 28 августа, «Православная газета». Церковь в селе Исетское Каменского района, выстроенная в 1917 году на высоком берегу Исети, привлекает внимание многих туристов. В августе здесь побывали прихожане храма в честь свв. Кирилла и Мефодия из Екатеринбурга, а также учащиеся воскресной школы поселка Новоуткинск Первоуральского городского округа, которых настоятель храма в честь Успения Божией Матери (пос. Новоуткинск) протоиерей Александр Никулин благословил пройти по святым местам Каменского района. Первую стоянку организовали в Исетском. После ужина и вечернего правила в храме ребята еще долго сидели у костра, гуляли по берегу, наслаждались тишиной и звездами. А утром с первыми лучами солнца любовались туманом над рекой и переливающимся ожерельем росы на паутине – многие городские дети впервые увидели такую красоту.

Местные жители встретили ребят радушно - угостили, рассказали историю поселения, строительства и разрушения храма, провели экскурсию. Все вместе в приделе во имя Ильи Пророка пропели тропарь святому – впервые за 77 лет со времени закрытия. Впервые в истории этого храма прозвучал из уст детей и тропарь св. царевичу Алексею - в день его рождения. Также под сводами храма звучали стихи, посвященные разрушенным церквям России. Настоятель протоиерей Михаил Шляхтюк совершил молебен, прочитал акафист свт. Николаю и выразил надежду, что молодое поколение восстановит прекрасный храм. А потом ребята последовали на погост – поклониться могиле священномученика Александра Мокроусова, погибшего здесь от рук красногвардейцев в 1918 году. Далее их путь лежал в храмы сел Троицкого, Маминского, Сосновского. Поход посвятили 100-летию Октябрьского переворота.